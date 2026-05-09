Sự nghiệp đối lập của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng trước khi vướng ồn ào

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng là ai?

Mạng xã hội xôn xao trước loạt video được cho là liên quan đến Hải Đăng Doo. Nguồn cơn bắt đầu từ bài đăng của một cô gái khi chia sẻ "story" tại khách sạn ở Đà Nẵng và trực tiếp nhắc tên nam ca sĩ. Đáng chú ý, trong không gian căn phòng xuất hiện vật dụng bị nghi là bóng cười, đồng thời đoạn video cũng để lộ hình ảnh một nam giới mặc áo choàng khách sạn được cho là Hải Đăng Doo.

Lou Hoàng và Hải Đăng Doo đang bị chỉ trích dữ dội vì ồn ào đời tư Ảnh: FBNV

Dù phía Hải Đăng Doo phủ nhận là nhân vật trong đoạn clip gây xôn xao, ban tổ chức chương trình Sao nhập ngũ vẫn quyết định ẩn toàn bộ hình ảnh của nam ca sĩ này trong concert diễn ra ngày 9.5. Về phía Lou Hoàng, dù không trực tiếp xuất hiện trong video trên, nhưng ở một đoạn clip khác Lou Hoàng cùng Hải Đăng Doo nhảy nhót được "khai quật" ngay sau đó, cư dân mạng soi ra hình ảnh phía sau được cho là "quả bóng". Hiện tại, Lou Hoàng đã khóa tài khoản TikTok, đồng thời ẩn nhiều bài viết trên trang cá nhân giữa làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Trước khi những ồn ào bủa vây, cả Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đều là những gương mặt nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ. Cả hai từng có màn trình diễn ấn tượng trong tiết mục You Had Me At Hello tại Anh trai say hi mùa 1.

Lou Hoàng sinh năm 1994, bước chân vào con đường ca hát từ năm 2015 và nhanh chóng ghi dấu trong lòng công chúng bằng chất nhạc bắt tai với những ca khúc như Đắng lòng thanh niên, Yêu một người có lẽ, Giá như anh im lặng, Mình là gì của nhau, Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, Ngày đẹp trời để nói chia tay... Đáng chú ý, MV Đếm ngày xa em cán mốc hơn 140 triệu lượt xem.

Trái ngược với Lou Hoàng, hành trình âm nhạc của Hải Đăng Doo có phần mờ nhạt hơn. Sinh năm 2000, Hải Đăng Doo từng theo học Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Anh được biết đến đầu tiên với vai trò nhà sáng tạo nội dung và sở hữu hơn 3,2 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Sau đó, Hải Đăng Doo xuất hiện trong nhiều chương trình như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp, Sao nhập ngũ… Đến năm 2024, nam ca sĩ tham gia Anh trai say hi. Tuy phải dừng chân khá sớm nhưng sức nóng của gameshow âm nhạc này vẫn giúp tên tuổi Hải Đăng Doo được công chúng biết đến rộng rãi hơn.

Sự nghiệp đối lập của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng trước khi vướng ồn ào



