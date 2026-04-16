Hai dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ 'ngủ quên' bên Quy Nhơn

Từng được kỳ vọng là các dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ đẳng cấp ở bờ biển Quy Nhơn, góp phần thay đổi diện mạo du lịch tỉnh Gia Lai, nhưng sau nhiều năm triển khai, dự án Laimian và Phương Mai Bay Resort hiện chỉ còn là những khối bê tông dở dang, hoen gỉ giữa nắng gió miền Trung.

Dự án nghỉ dưỡng Laimian có quy mô vốn 13.000 tỉ đồng nằm im lìm giữa cát trắng ven biển Quy Nhơn

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên tuyến du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), dự án Laimian Quy Nhơn (tiền thân là Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh) do Công ty cổ phần bất động sản Thành Châu làm chủ đầu tư từng gây chú ý trên thị trường địa ốc.

Nhiều hạng mục thuộc dự án Laimian Quy Nhơn vẫn đang còn xây dựng dở dang

Khởi công từ năm 2014 với tổng vốn 1.365 tỉ đồng, sau ba lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, quy mô dự án đã tăng lên 13.000 tỉ đồng. Dự án có diện tích gần 113 ha, định hướng phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng gồm khách sạn, biệt thự cao cấp và khu vui chơi giải trí quy mô quốc tế.

Tuy nhiên, dù chủ đầu tư đã giải ngân hơn 3.000 tỉ đồng, dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ này hiện rơi vào tình trạng "đóng băng".

Những trụ móng sắt của hàng loạt căn biệt thự phơi mình dưới nắng mưa từ lâu đã hoen gỉ

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngoài một số chốt bảo vệ, toàn bộ công trường gần như không có hoạt động thi công. Nhiều hạng mục chỉ dừng lại ở phần móng, các trụ sắt đã hoen gỉ theo thời gian.

Cách đó khoảng 1 km, dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ Phương Mai Bay Resort cũng trong tình trạng tương tự. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.780 tỉ đồng, quy mô hơn 30 ha, từng được kỳ vọng cung cấp khoảng 1.200 phòng khách sạn 4 - 5 sao cùng 166 căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Dự án Phương Mai Bay Resort đang phơi mình giữa gió cát

Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 và từng được gia hạn thêm 24 tháng, nhưng đến nay tiến độ dự án vẫn không có chuyển biến. Chủ đầu tư mới hoàn thành một số hạng mục nhỏ như hai căn biệt thự mẫu, bãi đỗ xe và kè chắn cát.

Hiện dự án Phương Mai Bay Resort mới hoàn thành được hai căn biệt thự mẫu

Đáng chú ý, từ tháng 5.2023 - 8.2024, dự án này không phát sinh thêm bất kỳ hạng mục xây dựng nào. Đến tháng 8.2024, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã quyết định ngừng toàn bộ hoạt động của dự án trong thời hạn 12 tháng để nhà đầu tư khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, khi thời hạn tạm ngừng kết thúc, phía doanh nghiệp vẫn chưa có báo cáo khắc phục theo quy định. Dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ này tiếp tục bị bỏ hoang, nhiều khu vực dần bị cát trắng vùi lấp.

Hai căn biệt thự mẫu tại dự án Phương Mai Bay Resort đang ngập trong cát trắng

Siết tiến độ dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ ở Quy Nhơn

Trước thực trạng các dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ ở Quy Nhơn chậm tiến độ kéo dài, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để xác định rõ mốc tiến độ triển khai từng khu vực.

Theo yêu cầu, các doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết kết quả thực hiện, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chậm tiến độ. Đồng thời, nhà đầu tư phải ký cam kết tự nguyện chấp thuận chấm dứt và thu hồi dự án, không khiếu nại nếu tiếp tục vi phạm cam kết thời gian.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư tổ chức thi công trở lại trên thực địa, chậm nhất là tháng 6.2026

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực về máy móc, thiết bị và nhân sự để tổ chức thi công trở lại trên thực địa chậm nhất tháng 6.2026. Các đơn vị phải báo cáo định kỳ hằng tháng để Ban Quản lý khu kinh tế theo dõi, đôn đốc tiến độ.