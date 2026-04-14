Hơn 2.400 căn hộ tại 'siêu dự án' Làng Vân gần 44.000 tỉ đồng được phép bán

Ngày 13.4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã có ý kiến chính thức về điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư, với tổng diện tích sử dụng đất lên tới 506,9 ha.

Qua rà soát hồ sơ và ý kiến từ các cơ quan liên quan, có 2.437 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại điều 24, luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của thông tin dự án; đồng thời đảm bảo các sản phẩm bất động sản đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý trước khi mở bán. Việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật hiện hành.

Dự án Làng Vân chính thức khởi công vào tháng 6.2025, với tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, tiến độ triển khai kéo dài trong 5 năm kể từ thời điểm được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó, giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị (từ năm thứ nhất đến năm thứ 2), giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai xây dựng, nghiệm thu và đưa vào vận hành (từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5).

Dự án Làng Vân được định hướng phát triển thành khu phức hợp đa chức năng, bao gồm các công trình thương mại dịch vụ, khu du lịch sinh thái và khu ở với mật độ lưu trú thấp, gắn với bảo tồn thiên nhiên. Dự án kỳ vọng không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại.