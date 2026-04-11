Bộ Tư pháp bảo lưu công chứng bất động sản theo địa giới hành chính

Sáng 11.4, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công chứng.

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định hạn chế công chứng ngoài trụ sở và chỉ cho phép công chứng giao dịch bất động sản tại địa phương nơi có tài sản.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) cho rằng nếu giữ nguyên quy định này và chỉ quy định lộ trình trong tương lai với quá nhiều điều kiện, đó là sau khi cơ sở dữ liệu công chứng được vận hành và các cơ sở dữ liệu liên quan được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố, chúng ta không chỉ đang thiết kế một quy phạm kỹ thuật mà còn đang tiếp tục cấu trúc dịch vụ công chứng theo hướng khép kín và và tiềm ẩn nguy cơ lợi ích nhóm.

Theo ông Hoàn, việc thực hiện cung cấp dịch vụ phi địa giới hành chính không phụ thuộc vào đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nếu chúng ta vẫn giữ cách tiếp cận cũ sẽ làm chậm quá trình chuyển đổi số, làm giảm năng lực cạnh tranh của hệ thống pháp lý quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trả lời đại biểu Quốc hội sáng 11.4 ẢNH: GIA HÂN

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Lâm Đồng) đề nghị cần mở rộng thẩm quyền công chứng mà không chia theo địa giới hành chính. Công chứng viên khi không đủ thông tin, có quyền từ chối công chứng đối với các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản.

Trả lời về việc này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định thẩm quyền công chứng giao dịch bất động sản theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố (điều 44) vẫn cần thiết.

Trong bối cảnh cơ sở dữ liệu công chứng tập trung toàn quốc đang trong quá trình xây dựng, chưa được liên thông hoàn toàn, việc duy trì địa giới hành chính giúp công chứng viên kiểm tra thực tế tài sản và xác thực nhân thân tốt nhất, từ đó ngăn chặn gian lận, lừa đảo đối với loại tài sản có giá trị lớn này.

Tuy nhiên, dự thảo luật đã đưa ra bước cải cách quan trọng là thu hẹp phạm vi địa giới hành chính, chỉ áp dụng với các giao dịch trực tiếp có đối tượng là bất động sản.

Các giao dịch gián tiếp có thể thực hiện tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên toàn quốc.

Khi hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông quốc gia hoàn thiện, Chính phủ sẽ xem xét bãi bỏ hoàn toàn quy định về địa giới hành chính.