Hải Dương: Bơm nước vào tàu cát, một công nhân bất ngờ ngã xuống sông, tử vong

Ngày 25.4, một lãnh đạo UBND xã An Bình (H.Nam Sách, Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong khi bơm cát trên sông Kinh Thầy.

Chiếc tàu nơi anh Đỗ Văn Khanh gặp nạn vào tối 24.4 C.H.

Nạn nhân là anh Đỗ Văn Khanh (36 tuổi, trú xã Thanh Xuân, H.Thanh Hà, Hải Dương), công nhân Công ty Thủ Đô. Anh Khanh chịu trách nhiệm quản lý việc bơm cát vào Khu công nghiệp An Phát.

Sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 30 ngày 24.4 tại sông Kinh Thầy (đoạn thuộc địa phận thôn An Đông, xã An Bình, H.Nam Sách). Lúc này, anh Đỗ Văn Khanh đang bơm nước vào tàu cát có biển số VP - 2299 để máy hút cát từ tàu bơm vào dự án Khu công nghiệp An Phát thì bất ngờ bị ngã xuống sông.

Ngay sau đó, công ty và lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm anh Khanh. Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy cách tàu khoảng 8 m vào hôm nay (25.4).

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.