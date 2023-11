Hải Dương: Công an hướng dẫn bịt ‘lỗ hổng’ để ngăn kẻ xấu chỉnh sửa bảng LED

Ngày 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra, có biện pháp bịt "lỗ hổng" khi sử dụng bảng LED.

Thời gian vừa qua, theo cảnh báo của các cơ quan chức năng về "lỗ hổng", nguy cơ bị tấn công đối với bảng LED và thực trạng màn hình LED của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã bị tấn công thay đổi nội dung hiển thị.

Xem nhanh 12h ngày 25.11: Xét xử vụ ‘gửi con, nhận tro cốt’ | Clip khoe ‘hack LED’ tràn lan trên mạng

Kẻ xấu đã lợi dụng việc nhiều đơn vị sử dụng bảng LED cũ, không rõ nguồn gốc, cho phép quản lý bảng LED thông qua wifi hoặc phần mềm quản lý sử dụng mật khẩu mặc định, dễ đoán để tiến hành chỉnh sửa, xuyên tạc nội dung hiển thị, đăng tải thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự.

Bảng LED tại Trường mầm non Cẩm Chế (H.Thanh Hà, Hải Dương) bị kẻ xấu đột nhập, chỉnh sửa nội dung C.T.V

Trước tình hình trên, để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng lỗ hổng bảng LED thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của bảng LED, thay đổi mật khẩu mạnh (nhiều hơn 8 ký tự gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt).

Tiếp đó, đơn vị quản lý đăng nhập vào wifi và phần mềm quản lý bảng LED, thực hiện tắt wifi trên thiết bị bảng LED nếu chỉ quản trị qua kết nối có dây.

Khi cơ quan, tổ chức lắp đặt bảng LED phải có sự kiểm tra kỹ chất lượng, nguồn gốc thiết bị, thông tin của tổ chức, cá nhân lắp đặt; có sự hướng dẫn, gắn trách nhiệm cho cán bộ của đơn vị được giao quản lý, vận hành bảng LED.

Ngoài ra, đơn vị phải kịp thời phát hiện, ghi lại những sự cố bất thường, ngắt nguồn không cho hiển thị tránh phát sinh hậu quả phức tạp. Thường xuyên phối hợp với cơ quan công an trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin và kịp thời trao đổi các vụ việc tấn công, xâm phạm hệ thống thông tin (nếu có).

Trước đó, Báo Thanh Niên đã đăng tải bài phản ánh về tình trạng một số bảng LED tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị kẻ xấu đột nhập vào hệ thống, chỉnh sửa, xuyên tạc nội dung hiển thị, gây bất bình trong dư luận.