Hải Dương: Đánh phó chủ tịch xã, 2 bị cáo lãnh án tù

Ngày 26.5, TAND TP.Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Tùng (39 tuổi, trú TP.Hải Dương) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, trú P.Nam Đồng, TP.Hải Dương) 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội "cố ý gây thương tích". Ngoài ra, 2 bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 365 triệu đồng.

Bị cáo Mạnh (bên phải), Tùng bên trái tại phiên tòa C.H

Phiên tòa bắt đầu từ chiều 25.5. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 15.4.2022, tại khu vực trước thửa đất (chưa được cấp phép xây dựng) của Công ty TNHH Ngân Giang ở xã An Thượng (TP.Hải Dương), Tùng và Mạnh đã đánh ông Nguyễn Văn Hanh, Phó chủ tịch UBND xã An Thượng và ông Nguyễn Tuấn Anh, công chức nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, môi trường xã An Thượng khi 2 cán bộ này đang xử lý việc Tùng và Mạnh san lấp trái phép thửa đất nêu trên.

Hậu quả, ông Hanh bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi bên phải, gãy 2 răng, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 55%. Ông Tuấn Anh không bị thương tích.

Tại phiên tòa, Tùng và Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi của 2 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, cần phải có mức án nghiêm minh để răn đe, cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian.