Hải Dương: Điều tra nghi án bé gái 11 tuổi bị xâm hại

Ngày 8.8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Quang Trung (H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông nghi có hành vi xâm hại bé gái 11 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng đầu tháng 8, ông N.V.U (58 tuổi, trú tại H.Tứ Kỳ) có đến nhà ông C. (trú tại xã Quang Trung, cùng H.Tứ Kỳ) chơi. Tại đây, ông C. không có nhà, chỉ có 2 cháu nhỏ là cháu P. (13 tuổi) và cháu H. (11 tuổi) là cháu của ông C.

Thấy vậy, ông N.V.U đã đưa tiền cho cháu P. để đi mua đồ ăn. Khi cháu P. rời khỏi nhà, trong nhà chỉ có ông U. và cháu H., người đàn ông này đã giở trò đồi bại với bé gái.

Khi ông U. đang thực hiện hành vi xâm hại cháu H., cháu P. mua đồ ăn trở về nhà đã chứng kiến sự việc. Lo sợ bị tố giác, ông U. đã bỏ trốn nhưng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được Công an H.Tứ Kỳ xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.