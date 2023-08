Vận động bị cáo bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

Ngày 5.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa vận động Lý Hoài Thi (20 tuổi, ngụ TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình), bị cáo bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, ra cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Lý Hoài Thi chủ động đến cơ quan công an đầu thú C.T.V

Theo hồ sơ của cơ quan công an, tháng 3.2022, Lý Hoài Thi nhiều lần quan hệ bất chính với một nữ sinh 15 tuổi, ngụ cùng địa phương. Qua tin tố giác từ người dân, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Thi để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 23.5.2023, TAND H.Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Thi, nhưng Thi vắng mặt không rõ lý do. Qua xác minh, công an xác định Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Căn cứ đề nghị của TAND H.Hòa Bình, ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thi. Sau đó, đại diện Công an H.Hòa Bình vận động gia đình để thuyết phục Thi trở về địa phương và chủ động đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình đã bàn giao Thi cho tòa án xử lý theo quy định.