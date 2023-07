Vụ 'trung úy công an bị tố lừa đảo tiền đặt cọc': Không khởi tố vụ án

Liên quan vụ trung úy công an bị tố lừa đảo 1 tỉ đồng tiền đặt cọc mua đất, ngày 22.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi đến người tố cáo.

Không khởi tố vụ án hình sự có căn cứ, đúng quy định pháp luật

Theo thông báo kết quả giải quyết tố giác về tội phạm, ông N.H.D (46 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) tố trung úy T.T.Q (32 tuổi, công tác tại Công an H.U Minh, Cà Mau) và cha mẹ trung úy này ông T.H.T (56 tuổi), bà L.T.C (55 tuổi, cùng ngụ ấp 7, xã Khánh Hòa, H.U Minh) nhận tiền đặt cọc 1 tỉ đồng của ông D. để chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Sau thời gian xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định đây là quan hệ giao dịch dân sự trong việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc nên không khởi tố vụ án hình sự.

Cũng theo nội dung thông báo, ngày 1.6 vừa qua, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT, không có sự việc phạm tội xảy ra, được quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Đến ngày 5.6, Viện KSND tỉnh Cà Mau có Công văn số 241/VKS-P1, thống nhất quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Vụ việc từng được tạm đình chỉ và phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

Trước đó, ngày 10.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có quyết định tạm đình chỉ tố giác tội phạm của ông D. để yêu cầu Cục thi hành án (THA) dân sự tỉnh Cà Mau và Viện KSND H.U Minh kiểm tra hồ sơ THA đối với ông T.H.T, bà L.T.C và trung úy T.T.Q có thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính pháp lý THA có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hay không khởi tố vụ án, nhưng chưa có kết quả.

Đến ngày 1.5, Cơ quan CSĐT phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm, sau đó có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Không đồng tình với thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, ông N.H.D khiếu nại.



Kết quả giải quyết khiếu nại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau giữ nguyên kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, ông N.H.D có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tố giác trung úy công an T.T.Q có hành vi lừa đảo. Theo đơn, ngày 23.3.2022, ông D. đặt cọc 1 tỉ đồng mua lô đất tọa lạc ấp 6 xã Khánh An, H.U Minh, do trung úy Q. bán với giá 1,7 tỉ đồng

Ông D. đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản. Trung úy Q. hẹn trong 30 ngày sẽ hoàn tất thủ tục công chứng, sang tên. Tuy nhiên, sau đó trung úy Q. luôn né tránh, không giao đất. Ông D. nhiều lần liên lạc, yêu cầu trả lại tiền cọc và bồi thường hợp đồng theo thỏa thuận nhưng trung úy này không thực hiện.

Đến ngày 9.5.2022, ông D. làm đơn tố giác gửi Công an H.U Minh. Sau đó, Công an H.U Minh yêu cầu hai bên tự thương lượng.

Không đồng tình với cách giải quyết của Công an H.U Minh, ông D. tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau. Do đã quá thời gian quy định tiếp nhận đơn tố cáo nhưng chưa được Cơ quan điều tra mời làm việc nên ông D. làm đơn tố cáo gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Sau đó, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau chuyển vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau giải quyết theo thẩm quyền.