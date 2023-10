Hải Dương: Khởi tố 2 nhóm côn đồ dùng hung khí ‘đại náo’ chợ Hội Đô

Ngày 12.10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng xảy ra ở chợ Hội Đô (P.Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ngày 15.8, giữa 2 nhóm côn đồ dùng hung khí tấn công nhau.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can liên quan đến vụ án này, gồm: Nguyễn Đức Hà (44 tuổi), Nguyễn Đức Hồng (39 tuổi), Nguyễn Văn Tưởng (36 tuổi), Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, cùng trú thôn Ngọ, TT.Lai Cách); Đỗ Văn Đương (37 tuổi, trú thôn Ha Xá, xã Cẩm Đoài, cùng H.Cẩm Giàng) và Bùi Quang Trường (19 tuổi, trú xã Minh Đức, H.Tứ Kỳ, cùng tỉnh Hải Dương).

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa Nguyễn Đức Hà với Nguyễn Văn Tưởng, đang kinh doanh tại chợ Hội Đô, vào khoảng 2 giờ ngày 15.8, Nguyễn Đức Hà cùng Hoàng Bá Oanh (40 tuổi, trú thôn Phú An, xã Cao An, H.Cẩm Giàng); Nguyễn Đức Hồng (39 tuổi, trú thôn Ngọ, TT.Lai Cách, H.Cẩm Giàng); Đỗ Văn Đương; Đỗ Văn Khẩn (40 tuổi, trú xã Cao An, H.Cẩm Giàng) đi trên 1 ô tô Toyota Vios màu đen, BS 34A - 578.74 do Nguyễn Đức Hồng điều khiển.

Nguyễn Đức Hà, Đỗ Văn Đương, Nguyễn Đức Hồng và Bùi Quang Trường (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Cùng đi với nhóm của Hà còn có Nguyễn Đức Anh, Bùi Quang Trường và 1 thanh niên tên Vũ Minh Đức đi trên 1 xe máy đến chợ Hội Đô tìm gặp Nguyễn Văn Tưởng để giải quyết mâu thuẫn giữa Hà và Tưởng từ trước đó.

Ngay khi Hồng vừa lái ô tô đến cổng số 2 chợ Hội Đô thì Tưởng bất ngờ từ trong chợ chạy ra, tay phải cầm súng ngắn, tay trái cầm dao bấm chặn đầu xe, liên tục chửi bới, thách thức và dùng báng súng đập vào thành xe, kính xe ô tô.

Thấy vậy, Hồng điều khiển ô tô đâm mạnh nhiều lần về phía Tưởng nhưng Tưởng tránh được. Cùng lúc đó, Nguyễn Đức Anh và Bùi Quang Trường dùng chai thủy tinh ném về phía Tưởng khiến Tưởng phải lùi vào 1 ki-ốt bán hàng trong chợ.

Hồng, Hà, Oanh, Khẩn, Đương xuống xe ô tô, xông vào khống chế, giật súng, dao từ tay Tưởng, dùng tay chân, kiếm, gậy đánh Tưởng. Đức Anh và Trường dùng gạch bê tông, vỏ kiếm đánh Tưởng khiến Tưởng bị thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hai nhóm thanh niên dùng hung khí 'đại náo' chợ Hội Đô.