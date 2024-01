Hải Dương: Khởi tố bị can buôn bán gần 30 kg pháo hoa

Ngày 3.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Đạt (30 tuổi, trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, H.Bình Giang, tạm trú tại thôn Phú Xá, xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng, cùng tỉnh Hải Dương), để điều tra về hành vi buôn bán pháo hoa nổ giả mạo nhãn hiệu của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 29.12.2023, tại QL5 đoạn qua cổng Khu công nghiệp Tân Trường (H.Cẩm Giàng), Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Cẩm Giàng phát hiện Trần Văn Đạt chạy xe máy BS 34N3-9790 chở phía sau 1 thùng cát tông.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong thùng có tổng số 25,2 kg pháo hoa dán nhãn mác y hệt pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Công an xác định đây là 30 giàn pháo hoa nổ giả mạo sản phẩm pháo hoa do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 trực thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất.

Pháo hoa nổ giả mạo sản phẩm của Bộ Quốc phòng, bị công an thu giữ

Đạt khai nhận đang trên đường vận chuyển pháo đi bán để kiếm lời, mỗi giàn pháo hoa thu lợi 160.000 đồng.

Khám xét nơi ở của Đạt, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 4,2 kg pháo hoa nổ và nhiều loại pháo hoa khác. Tổng số pháo hoa nổ cơ quan công an thu giữ từ Đạt gần 30 kg.