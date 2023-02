Hải Dương: Khởi tố bị can chuyên trộm xe ở đám ma, đám cưới

Ngày 22.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hữu Việt (35 tuổi, trú tại xã Minh Đức, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội "trộm cắp tài sản"; Nguyễn Đình Lực (60 tuổi, trú tại P.Xuân Sơn, TX.Đông Triều, Quảng Ninh) bị khởi tố về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", vào hôm qua 21.2.

Bị can Nguyễn Hữu Việt CACC

Việt là kẻ chuyên trà trộn vào đám ma, đám cưới, lợi dụng sơ hở của chủ nhà để trộm cắp xe máy.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 9 giờ ngày 5.2, Việt đi xe máy từ nhà đến TP.Hải Dương, gửi xe và lên xe buýt tuyến Hải Dương - Hưng Yên. Khi đến xã Toàn Thắng (H.Gia Lộc, Hải Dương), phát hiện trong thôn Bái Thượng có đám ma, Việt trà trộn, dùng vam phá khóa lấy trộm xe máy Dream BS 34B2 - 268.97 của anh Đặng Đình Đường (40 tuổi, ở thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng, H.Gia Lộc).

Sau đó, Việt mang tài sản vừa trộm được ra Quảng Ninh bán cho Nguyễn Đình Lực với giá 5 triệu đồng. Sau khi mua xe của Việt, Lực đã chụp hình chiếc xe, đăng tải lên website mua bán xe máy để bán cho người khác với giá 8 triệu đồng.

Khoảng 7 giờ ngày 12.2, Việt đi xe máy từ nhà, di chuyển đến H.Gia Lộc. Trên đường đi, Việt thấy một đám cưới (thuộc địa bàn xã Quang Minh) nên gửi xe máy ở một nơi khác, rồi bắt xe ôm đến khu vực có đám cưới.

Quan sát trong sân nhà ông Phạm Văn Miện (tại thôn Minh Tân, xã Quang Minh, H.Gia Lộc) dựng nhiều xe nhưng không có người trông coi, Việt dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe máy Dream BS 34B1 - 097.01 của anh Nguyễn Viết Vương (32 tuổi, trú tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, H.Thanh Miện). Việt đem xe này bán cho Lực với giá 5,2 triệu đồng. Lực tiếp tục rao bán chiếc xe cho một người chưa rõ danh tính với giá 8 triệu đồng.

Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.