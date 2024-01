Hải Dương: Khởi tố nam thanh niên rủ người yêu lớp 10 đi cướp giật tài sản

Ngày 16.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Thành (20 tuổi, trú P.Bình Hàn, TP.Hải Dương) và T.H.A. (trú P.Tứ Minh, TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản, áp dụng theo khoản 2, điều 171, Bộ luật Hình sự. H.A là người yêu của Nguyễn Phú Thành.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Phú Thành. Đối với T.H.A., tính đến thời điểm hiện tại, do bị can chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, Thành và H.A là cặp đôi đã cùng nhau thực hiện 2 vụ cướp điện thoại di động của 2 người phụ nữ đi trên đường vào các ngày 24 và 26.12.2023 tại TP.Hải Dương.

Bị can Nguyễn Phú Thành tại cơ quan CSĐT CÔNG AN CUNG CẤP

Để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, Thành điều khiển xe máy BS 34B3 - 951.xx tiếp cận, áp sát các nạn nhân, còn H.A là người trực tiếp thực hiện việc cướp giật điện thoại của các nạn nhân. Cả 2 bán 2 điện thoại cướp được tổng cộng 4 triệu đồng, cùng nhau tiêu xài.

Tại cơ quan công an, cặp đôi khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cả 2 đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau đi cướp giật điện thoại di động của người đi đường để bán lấy tiền

Được biết, trước khi gây án, Thành đang là lao động tự do, còn H.A vẫn đang là học sinh lớp 10 thuộc một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.Hải Dương.