Hải Dương: Khởi tố vụ tổ chức sử dụng ma túy ở tiệm spa

Ngày 12.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn P.Sao Đỏ (TP.Chí Linh).

Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát, khoảng 14 giờ ngày 29.6, tại tiệm spa (ở P.Sao Đỏ) do Nguyễn Thuý Hằng (26 tuổi, trú tại khu dân cư Trại Thượng, P.Văn An) làm chủ, Công an TP.Chí Linh phát hiện Hằng, Nguyễn Thị Vân Anh (29 tuổi, trú tại khu dân cư Hàm Ếch, P.Cộng Hòa, TP.Chí Linh) và Đinh Thị Hồng (24 tuổi, trú tại thôn Đông Nghĩa, xã An Lâm, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ tại tiệm spa.

Các đối tượng Hằng, Vân Anh và Hồng tại cơ quan công an CACC

Cơ quan công an đã thu giữ 5 túi ni lông màu trắng, viền khóa màu đỏ, kích thước 2,5 x 2,5 cm, bên trong mỗi túi ni lông đều bám dính chất tinh thể màu trắng là ma túy loại ketamine và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, qua khám xét, lực lượng công an thu giữ bên trong túi xách tay của Vân Anh 4 túi ni lông 2,5 x 3 cm chứa tổng số 2,344 gram ma túy tổng hợp.

Các đối tượng khai số ma túy mà mình sử dụng là do Vân Anh chuẩn bị; Hằng là người sắp đặt địa điểm, dụng cụ, phương tiện. Ngoài 3 đối tượng trên, còn có Mạc Đình Thư (44 tuổi, trú tại khu dân cư Nội, P.Tân Dân, TP.Chí Linh) tham gia sử dụng trái phép chất ma túy nhưng đã ra về trước đó.