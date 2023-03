Vụ chủ tiệm spa bị sát hại: Bắt vợ nghi can vì che giấu tội phạm

Liên quan đến vụ nữ chủ tiệm spa ở P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bị sát hại, ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Ksor H'Nhen (31 tuổi) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Nơi xảy ra vụ án mạng H.K

Ksor H'Nhen là vợ của Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) nghi can của vụ án.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 23.3, người dân phát hiện chị V.T.M.H (41 tuổi), chủ tiệm spa Hương Rosa tử vong trong tiệm, liền báo lực lượng công an.

Nghi can Lê Minh Long CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh vụ việc. Tại hiện trường, nữ chủ tiệm spa tử vong với nhiều vết thương trên người, máu chảy ướt quần áo, đồ đạc trong tiệm có xáo trộn.

Nhận định khả năng đây là vụ án mạng, lực lượng công an đã lấy lời khai của những người liên quan, trích xuất camera xung quanh để điều tra. Sau 24 giờ vào cuộc, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can sát hại nữ chủ tiệm spa, khi Lê Minh Long đang lẩn trốn tại Gia Lai.