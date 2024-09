Hải Dương: Một người tử vong do cây đổ đè trúng

Sáng nay 7.9, ông B.T.L (53 tuổi, trú tại thôn Ngọc Tiến, xã Quỳnh Lâm, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) đi xe máy mang biển số 17N3-5667 chở theo 1 người ngồi phía sau di chuyển trên TL392 theo hướng Thanh Miện đi Gia Lộc.

Hiện trường nơi ông L. bị cây đè lên người dẫn đến tử vong ẢNH: C.T.V

Khi đến Km18+500 TL392 (đoạn qua địa phận thôn Đỗ Xuyên, xã Quang Minh, H.Gia Lộc) do ảnh hưởng của bão Yagi (cơn bão số 3) gây mưa to, gió giật mạnh khiến 1 cây bạch đàn trồng bên đường đổ đè vào người và phương tiện do ông L. điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến ông L. bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Tuấn Tài (xã Quang Minh). Nhưng, do bị thương quá nặng, ông L. được xác định đã tử vong trên đường chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng H.Gia Lộc đang ứng trực phục vụ công tác phòng chống bão số 3 đã huy động lực lượng tới hiện trường tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão Yagi gây ra.