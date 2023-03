Hải Dương: Ném gạch gây chết người, hai người bị khởi tố

Ngày 30.3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Hà Xuân Đ. (17 tuổi) và Đỗ Hồng Quân (18 tuổi, cùng trú ở xã Hồng Hưng, H.Gia Lộc, Hải Dương) về tội "giết người".



Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12.3, Đỗ Hồng Quân chở Hà Xuân Đ. bằng xe mô tô đi cùng nhóm bạn di chuyển từ H.Gia Lộc đến TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Khi đi đến H.Thanh Miện thì gặp 1 nhóm khác, đi mô tô ngược chiều, phóng nhanh, lạng lách.

Sau khi hai nhóm đi qua nhau, Đ. và Quân quay lại nhìn, thấy một số xe của nhóm đối phương đang quay đầu xe. Cho rằng nhóm đối phương đang đuổi theo nên nhóm Quân rẽ vào khu vực trạm biến thế Bái Hạ và dừng lại.

Khi không thấy việc gì xảy ra, nhóm của Đ. và Quân tiếp tục di chuyển theo hướng H.Thanh Miện (Hải Dương). Khi đến gần cổng Trường THCS Toàn Thắng thì gặp nhóm anh Nguyễn Đình L. (18 tuổi, trú tại xã Đoàn Thượng) cùng 3 xe mô tô khác, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao.

Đ. thấy vậy, liền dùng gạch bê tông ném về phía nhóm anh L.

Anh L. ngồi sau xe bị gạch ném trúng vào mặt, ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.