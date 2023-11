Hải Dương: Phát hiện thi thể người đàn ông ở đường dẫn cầu Hàn

Ngày 27.11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (H.Nam Sách, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn, người dân vừa phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, tại rìa đường dẫn cầu Hàn (đoạn thuộc địa phận thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong), một phụ nữ ở thôn Nam Khê (cùng xã Hồng Phong), đang đi xe máy trên đường thì nghe mùi hôi thối nên dừng lại kiểm tra. Đi vào phía rìa đường, người này phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông C.T.V

Sự việc được thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an. Lực lượng chức năng xã Hồng Phong có mặt bảo vệ và phong tỏa hiện trường. Chiều cùng ngày, Công an H.Nam Sách và Công an tỉnh Hải Dương đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân khoảng 50 tuổi, mặc áo phông dài tay, cổ tròn, màu đen, trên áo in hình lá cây màu đỏ; quần soóc màu đen (bên cạnh có quần dài, thun), chân đi dép nhựa màu cam. Trên ngực nạn nhân có hình xăm chữ nước ngoài, hình xăm con rồng, mặt trước đùi in hình mặt phụ nữ; vùng bụng hạ vị xăm hình con hổ nằm ngang.

Công an H.Nam Sách đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của nạn nhân.