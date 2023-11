TP.HCM cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông: Nhiều người tử vong khi còn rất trẻ

Sáng 25.11, UBND TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Buổi lễ được tổ chức tại chùa Việt Nam Quốc tự (Q.10).

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TP.HCM, trong 11 tháng năm 2023 đã xảy ra 1.543 vụ tai nạn giao thông, làm chết 602 người và làm bị thương 922 người. Nhiều người trong số họ đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, là học sinh, sinh viên, là lao động chính của gia đình, con số này chiếm hơn 70%.

Với những thiệt hại về nhân mạng mạng là không gì bù đắp được, những di chứng thương đau của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn.

Buổi lễ cầu siêu được tổ chức tại chùa Việt Nam Quốc tự T.D

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông.

Ông Ngô Minh Châu kêu gọi toàn thể người dân thành phố hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện các yêu cầu: đã uống rượu, bia - không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Ông Ngô Minh Châu yêu cầu các sở, ngành và Ban An toàn giao thông các quận, huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch nhiệm vụ năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".