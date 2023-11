TP.HCM: Gia đình gặp tai nạn giao thông, người vợ tử vong tại chỗ

Đến 10 giờ sáng 13.11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, một người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Th. (31 tuổi, quê Nghệ An).

Hiện trường vụ gia đình 3 người gặp tai nạn, người vợ tử vong ở TP.Thủ Đức TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chị Th. cùng chồng và con nhỏ đi trên một xe máy, chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng đi vòng xoay Phú Hữu.

Khi đến gần nhà thờ Phú Hữu (P.Phú Hữu), xe máy của vợ chồng chị Th. xảy ra va chạm với xe container biển số 51D - 100.09 do nam tài xế cầm lái, lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông làm vợ chồng chị Th. và con nhỏ ngã ra đường, chị Th. không may bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Con của nạn nhân bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu; người chồng ngã vào bên trong lề đường, xây xát nhẹ.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ. Chồng nạn nhân khóc ngất bên thi thể vợ. Vụ việc làm giao thông khu vực bị gián đoạn.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.