Hải Dương: Rủ bạn học hùn vốn làm ăn, rồi lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng

Ngày 15.5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Nguyên (31 tuổi, trú tại thôn Quý Vinh, xã Hà Vinh, H.Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 8.2021, Nguyên đưa ra thông tin về việc xe máy Honda Vision đang giảm giá rất rẻ, chỉ khoảng 32 triệu đồng/chiếc, đầu tháng 9 giá xe sẽ tăng ở mức 34 - 35 triệu đồng/chiếc.

Sau khi đưa tin đồn, bị can Nguyên rủ anh T.V.T (31 tuổi, trú tại xã Đồng Cẩm, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương), là bạn cùng trường đại học, góp tiền nhập xe máy Honda Vision để bán kiếm tiền chênh lệch.

Tin lời bạn, anh T. đã chuyển cho Nguyên 1,4 tỉ đồng để "gom" hàng. Sau khi nhận tiền, Nguyên đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên và sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Vụ việc được cơ quan tố tụng tỉnh Hải Dương tiếp tục củng cố hồ sơ và giải quyết theo quy định của pháp luật.