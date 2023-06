Hải Dương: Thí sinh ngủ quên được CSGT dùng xe đặc chủng đón đến điểm thi

Tối 28.6, đại diện Công an H.Bình Giang (Hải Dương) cho biết, lực lượng CSGT của huyện vừa giúp một thí sinh đến điểm thi trước giờ diễn ra môn thi đầu tiên.

Theo đó, sáng cùng ngày, nam thí sinh V.M.C (học Trường THPT Kẻ Sặt, trú tại xã Vĩnh Hưng, H.Bình Giang) chưa có mặt tại phòng thi tại hội đồng thi Trường THPT Kẻ Sặt. Qua rà soát và liên hệ với gia đình, hội đồng thi được biết thí sinh này đã… ngủ quên.

Lực lượng CSGT dùng xe đặc chủng cùng giáo viên đón thí sinh ngủ quên đến điểm thi CTV

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an H.Bình Giang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại hội đồng thi Trường THPT Kẻ Sặt lập tức phối hợp cùng giáo viên sử dụng xe mô tô đặc chủng tìm đến tận nhà để đón thí sinh đến điểm thi.

Khi đến điểm thi, thí sinh này vẫn kịp vào làm thủ tục và được vào phòng thi để làm bài.

Năm 2023, tỉnh Hải Dương có gần 22.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong các ngày diễn ra thi, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương sẽ duy trì làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.