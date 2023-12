Hải Dương: Triệt xóa nhóm kín hướng dẫn chế tạo pháo nổ

Ngày 21.12, thông tin từ Công an H.Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp các lực lượng triệt phá nhóm kín trên mạng xã hội Facebook trao đổi, hướng dẫn sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Công an H.Ninh Giang xác định, Trương Đức L. (16 tuổi, trú xã Hiệp Lực, H.Ninh Giang) tham gia nhóm và trao đổi thông tin, hướng dẫn cách sản xuất pháo nổ. Ngày 17.12, Công an H.Ninh Giang triệu tập L. lên làm việc. Qua đấu tranh, L. khai nhận cùng Nguyễn Đức Bằng (18 tuổi, trú H.Tứ Kỳ) sản xuất pháo nổ tại nhà của Bằng để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tang vật pháo nổ cơ quan công an thu giữ tại nhà Nguyễn Đức Bằng CÔNG AN CUNG CẤP

Mở rộng điều tra, Công an H.Ninh Giang phối hợp Công an H.Tứ Kỳ thu giữ 203 quả pháo nổ có tổng trọng lượng 6,2 kg tại nhà Bằng. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ nhiều đồ dùng, vật dụng, chất để chế tạo pháo nổ.

Công an H.Ninh Giang đã lập biên bản quản lý số tang vật trên và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Gần đây nhất, cũng liên quan đến việc sản xuất pháo nổ, khoảng 10 giờ 50 ngày 19.12, tổ công tác của Công an H.Nam Sách bắt quả tang Nguyễn Quốc Việt (18 tuổi, trú H.Yên Sơn, Tuyên Quang) đang sản xuất trái phép pháo nổ tại phòng trọ ở thôn Đông Phan (xã Đồng Lạc, H.Nam Sách) với mục đích bán kiếm lời.

Nguyễn Quốc Việt cùng tang vật tại thời điểm bị cơ quan công an phát hiện sản xuất pháo nổ tại phòng trọ CÔNG AN CUNG CẤP

Tang vật thu giữ gồm các quả pháo nổ có tổng khối lượng 20,5 kg; 1 túi ni lông chứa thuốc pháo và nhiều công cụ để sản xuất pháo nổ.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Quốc Việt từ Tuyên Quang xuống Hải Dương tìm việc làm. Không tìm được việc, không có tiền tiêu xài, Việt tìm hiểu cách thức sản xuất pháo nổ rồi chế tạo pháo. Cơ quan CSĐT Công an H.Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Việt để điều tra về tội sản xuất hàng cấm.