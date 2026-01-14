Hai hãng hàng không Việt Nam vào top an toàn nhất thế giới

Hàng năm, trang web đánh giá an toàn hàng không và chất lượng sản phẩm đánh giá hơn 320 hãng hàng không trên toàn thế giới và công bố Top 25 hãng hàng không dịch vụ đầy đủ và Top 25 hãng hàng không giá rẻ dựa trên an toàn vận hành, đào tạo và hiệu suất xử lý sự cố.

Giành danh hiệu hãng hàng không dịch vụ đầy đủ an toàn nhất thế giới năm 2026 là Etihad, đánh dấu lần đầu tiên một hãng hàng không vùng Vịnh có được vị trí số một. Theo AirlineRatings, hãng hàng không trụ sở tại Abu Dhabi này đã vươn lên dẫn đầu nhờ nhiều yếu tố, trong đó có lịch sử không có tai nạn và tỷ lệ sự cố thấp nhất trên mỗi chuyến bay so với bất kỳ hãng hàng không nào được đánh giá trong năm 2025.

Các hãng hàng không an toàn nhất thế giới vừa được công bố ẢNH: AGN

Hành khách cũng ngày càng chú trọng hơn đến việc phòng ngừa nhiễu động không khí, hiện được coi là nguyên nhân hàng đầu gây ra thương tích trên máy bay trên toàn cầu. Các hãng hàng không được đánh giá dựa trên sự tham gia của họ vào các chương trình theo dõi nhiễu động, kiểm tra an toàn trên máy bay và tính minh bạch trong báo cáo sự cố.

Mặc dù các tai nạn hàng không nghiêm trọng vẫn hiếm, AirlineRatings lưu ý rằng các sự cố nhỏ xảy ra hàng ngày - từ va chạm đuôi máy bay đến tắt động cơ - và cách các hãng hàng không xử lý những sự cố này là một phần quan trọng của hiệu suất an toàn hiện đại.

Giám đốc điều hành của AirlineRatings, Sharon Petersen, cho biết mọi hãng hàng không có mặt trong danh sách vừa công bố đều đã ghi nhận các sự cố. "Điều quan trọng là kỹ năng của phi công và tiếp viên, văn hóa báo cáo và liệu những sự cố đó có leo thang hay không", bà cho biết và nói thêm rằng, một hãng hàng không có thành tích hoàn toàn không có sự cố nào thực tế có thể là dấu hiệu cảnh báo về việc báo cáo thiếu sót hơn là hiệu suất vượt trội.

Với vị trí 19, Vietnam Airlines tăng 3 bậc so với xếp hạng năm trước, cùng với Singapore Airlines là hai hãng hàng không ở Đông Nam Á xuất hiện trong Top 25.

Dưới đây là Top 25 hãng hàng không dịch vụ đầy đủ an toàn nhất:

1.Etihad

2. Cathay Pacific

3. Qantas

4. Qatar Airways

5. Emirates

6. Air New Zealand

7. Singapore Airlines

8. EVA Air

9. Virgin Australia

10. Korean Air

11. Starlux Airlines

12. Turkish Airlines

13. Virgin Atlantic

14. ANA (All Nippon Airways)

15. Alaska Airlines

16. TAP Air Portugal

17. SAS Scandinavian Airlines

18. British Airways

19. Vietnam Airlines

20. Iberia

21. Lufthansa

22. Air Canada

23. Delta Air Lines

24. American Airlines

25. Fiji Airways.

Ngoài ra, AirlineRatings cũng công bố bảng xếp hạng các hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới, trong đó Vietjet Air nằm trong Top 10. Cụ thể:

1. HK Express

2. Jetstar Australia

3. Scoot 4. FlyDubai

5. easyJet Group

6. Southwest Airlines

7. AirBaltic

8. Vietjet Air

9. Wizz Air Group

10. AirAsia Group