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    Thế giới

    Hai hòn đảo mới xuất hiện sau khi núi lửa phun trào ở Indonesia

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Người đứng đầu cơ quan giám sát núi lửa của Indonesia hôm nay 2.10 cho hay hai hòn đảo mới đã xuất hiện ở vùng biển bao quanh núi lửa Anak Krakatau sau một đợt phun trào lớn vào tháng trước.

    Bà Rita Susilawati, thuộc Trung tâm Giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa (PVMBG) của Indonesia, chia sẻ với AFP rằng hai hòn đảo mới nói trên được phát hiện qua hình ảnh vệ tinh chụp khu vực lòng chảo ngập nước, nơi núi lửa Anak Krakatau tọa lạc.

    Hai hòn đảo mới xuất hiện sau khi núi lửa phun trào ở Indonesia- Ảnh 1.

    Khói bốc lên từ miệng núi lửa Anak Krakatau, và các dòng dung nham tạo ra những đám hơi nước khi chạm vào mặt biển. Hình ảnh này được ghi lại từ vùng biển thuộc eo biển Sunda vào ngày 12.9

    Ảnh: AFP

    "Dựa trên việc phân tích hình ảnh từ vệ tinh Sentinel, có thể thấy hai cấu trúc trông giống như những hòn đảo nhỏ nằm quanh núi Anak Krakatau" tại eo biển Sunda, nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, theo bà Rita. Sentinel là hệ thống các vệ tinh quan sát trái đất do Cơ quan Vũ trụ châu Âu phát triển.

    Một trong hai hòn đảo nằm cách núi Anak Krakatau khoảng 760 m về phía tây bắc, trong khi hòn đảo còn lại cách khoảng 495 m về phía tây nam.

    Bà Rita cho rằng còn quá sớm để gọi những hòn đảo mới là "con" của núi Anak Krakatau. Bản thân ngọn núi lửa này cũng được hình thành từ một đợt phun trào dưới nước ngay trong lòng chảo còn sót lại sau vụ nổ kinh hoàng năm 1883 của núi lửa Krakatau nguyên thủy.

    Bà Rita cho biết thêm cần nghiên cứu thêm để xác định liệu hai cấu trúc mới đang trồi lên từ đáy lòng chảo theo cách tương tự như Anak Krakatau, hay được hình thành từ sự tích tụ vật chất núi lửa.

    Trong trường hợp của Anak Krakatau, một số dải đất nổi lên trong thời gian ngắn bắt đầu từ năm 1927 rồi biến mất do xói mòn, trước khi một hòn đảo bền vững thực sự hình thành vào năm 1930, theo bà Rita. Hai hòn đảo mới được hình thành cũng có thể sẽ bị xói mòn dần theo thời gian.

    Núi Anak Krakatau đã phun trào liên tục trong 25 giờ vào tháng 9, thải ra tro bụi núi lửa lên các thành phố và buộc nhiều sân bay ở Indonesia phải đóng cửa. Hơn 300.000 hành khách đã bị mắc kẹt do tình trạng này.

    Núi Anak Krakatau đang ở mức cảnh báo số 2, mức thấp thứ hai trong thang bốn cấp độ nguy hiểm, theo bà Rita.

    Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi sự giao thoa giữa các mảng kiến tạo gây ra hoạt động núi lửa và địa chấn mạnh.

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