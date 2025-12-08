Hai lần bị phản bội, mẹ đơn thân đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm hạnh phúc mới

Quyền Linh hy vọng cả hai đồng hành cùng nhau trong hành trình dài phía trước Ảnh: Chụp màn hình

Tập 1.161 chương trình Bạn muốn hẹn hò do Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt đã kết nối cho Nguyễn Phương Bảo (37 tuổi, tài xế xe công nghệ tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Liễu (39 tuổi, chủ cửa hàng kinh doanh trái cây).

Giới thiệu về bản thân, Nguyễn Thị Liễu cho biết cô từng có 12 năm làm bếp trưởng nhà hàng nên có thể nấu nhiều món ăn. Cô đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện có con trai 18 tuổi. Nguyễn Thị Liễu tâm sự, cô và chồng chung sống 3 năm rồi ly hôn khi con trai cô mới hơn 2 tuổi. Nguyên nhân tan vỡ xuất phát từ việc cô phát hiện chồng có người thứ ba khi nhận được giấy khám thai do người này gửi tới. Cú sốc khiến Nguyễn Thị Liễu suy sụp và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

Nguyễn Thị Liễu trải qua hai cuộc tình đầy tổn thương với cùng một kịch bản bị phản bội Ảnh: Chụp màn hình

Sau 7 năm, Nguyễn Thị Liễu mở lòng bước vào mối quan hệ mới nhưng trớ trêu thay, bi kịch lại lặp lại như cũ. Kể đến đây, cô nghẹn ngào xúc động. Đến với chương trình, người phụ nữ 39 tuổi chỉ mong tìm được người đàn ông bản lĩnh, biết hướng về gia đình. "Trong cuộc sống, nếu kinh tế khó khăn thì mình có thể cùng nhau làm được, nhưng người đàn ông phải hướng về gia đình. Tôi đã đổ vỡ rất nhiều vì những cuộc tình ngang trái. 8 năm trước, tôi từng đăng ký chương trình nhưng bỏ lỡ. Và bây giờ, tôi lại nhờ chương trình để tìm người đàn ông phù hợp với mình", cô nói trong nước mắt.

Về phía đàng trai, Phương Bảo chia sẻ điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của mình là chỉ tập trung được một việc tại một thời điểm, ít la cà quán xá nhưng cũng vì thế mà ít mối quan hệ xã hội. Anh từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài vỏn vẹn 6 tháng. "Khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng, nhưng khi sống chung thì cả hai đều có những tật xấu, chưa đủ thấu hiểu nên mâu thuẫn liên tục", anh tâm sự.

Phương Bảo đổ vỡ hôn nhân chỉ sau 6 tháng chung sống Ảnh: Chụp màn hình

Sau đổ vỡ, Phương Bảo cũng tìm hiểu vài mối quan hệ nhưng không đi đến đâu. Anh chưa có con và không ngại nếu bạn đời tương lai đã có con riêng. Điều anh mong mỏi chỉ là người phụ nữ biết chia sẻ, thấu hiểu, chăm lo cho gia đình và hiếu thảo với cha mẹ.

Đi cùng Phương Bảo đến chương trình, mẹ anh bày tỏ sự xúc động và cảm thông với hoàn cảnh của đàng gái. Bà ủng hộ cả hai bấm nút tìm hiểu, còn chuyện có đến với nhau hay không thì tùy duyên phận.

Mẹ đơn thân chỉ cần chồng 'không gia trưởng'

Trong khoảnh khắc gặp gỡ, cả hai trao nhau những món quà giản dị nhưng chân thành. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra tự nhiên. Phương Bảo bày tỏ sự nể phục trước nghị lực của đàng gái khi một mình gồng gánh, đồng thời tự nhận mình yếu thế hơn và "sẵn sàng đứng sau lưng để đỡ cho em".

Đáp lại, Nguyễn Thị Liễu cho biết vì chỉ có một mình nên buộc phải mạnh mẽ ngoài xã hội, nhưng trong gia đình cô luôn biết cách sắp xếp vị trí. "Cha mẹ, chồng, rồi đến mình, sau đó mới tới con cái, anh em, bạn bè. Nhìn em có vẻ mạnh mẽ nhưng đó chỉ là bề ngoài. Em cá tính nhưng biết điều. Em thích một cuộc sống gia đình đơn giản, không cần phân định ai mạnh hơn ai, chỉ cần anh không gia trưởng", cô bộc bạch.

Cha mẹ Phương Bảo cùng em gái Nguyễn Thị Liễu lên sân khấu chúc phúc cho cặp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Khi nghe Nguyễn Thị Liễu nhắc về cậu con trai 18 tuổi, Phương Bảo nhẹ nhàng chia sẻ: "Anh có suy nghĩ từ lâu, nếu cưới vợ về mà vợ sức khỏe không tốt, không muốn sinh con thì anh cũng chấp nhận. Nếu người bạn đời của mình đã có con rồi thì đó cũng là điều quá tốt chứ không e ngại gì đâu. Anh mong em bỏ qua quá khứ, chỉ nghĩ tới tương lai".

Sau cuộc trò chuyện, cả hai cùng bấm nút đồng ý hẹn hò. Trên sân khấu, Phương Bảo chia sẻ niềm vui với cha mẹ. Hai MC cũng gửi lời chúc phúc, mong sớm nhận được tin vui từ cặp đôi.