Nữ kế toán mang nước mắm đến show hẹn hò, khiến chàng trai U.40 'muốn lấy ngay'

Quyền Linh vui mừng khi chàng trai miền Tây nên duyên cùng nữ kế toán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 1.160 chương trình Bạn muốn hẹn hò, hai nhân vật chính được mai mối là Vũ Quốc Hiệp (36 tuổi, quê Đồng Tháp) chuyên viên tư vấn thiết bị điện tử tại Lâm Đồng và Huỳnh Thị Sáu (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) làm kế toán tại TP.HCM. Cả hai đến show hẹn hò với mong muốn tìm một người bạn đời phù hợp để xây dựng tương lai.

Giới thiệu về bản thân, Quốc Hiệp chia sẻ anh dễ gần, hòa đồng, biết nấu ăn nhưng đôi lúc nóng tính vì áp lực công việc. Trước đây, anh từng trải qua ba mối tình. Anh kể, mối tình đầu thời học sinh nên chưa sâu đậm. Còn mối tình thứ hai tan vỡ vì hai gia đình chênh lệch kinh tế, phía bạn gái không đồng thuận. Mối tình gần nhất của anh kéo dài hơn một năm, kết thúc do khoảng cách địa lý và cảm thấy không còn phù hợp.

Quốc Hiệp từng trải qua 3 mối tình, mong muốn sớm kết hôn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phía đàng gái, Huỳnh Thị Sáu từng trải qua hai mối tình chính thức. Cô tâm sự mối tình dài nhất từ thời sinh viên, kéo dài 3 năm nhưng không thể tiến xa vì khác biệt quan điểm sống và khoảng cách địa lý. Mối tình gần nhất của cô dừng lại cách đây một năm, khi cả hai dự tính tiến đến hôn nhân nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Khi chia sẻ về tiêu chí chọn bạn đời, Huỳnh Thị Sáu bày tỏ cô không đòi hỏi sự hoàn hảo, chỉ mong người đàn ông "gần giống MC Quyền Linh là được". Cô nói thêm, bản thân không thích người gia trưởng, keo kiệt. Trong khi đó, Quốc Hiệp dí dỏm nói: "Trước tiên là… con gái là được", rồi chia sẻ mong muốn bạn gái vui vẻ, hiền lành và hạn chế nhậu nhẹt.

Huỳnh Thị Sáu mong muốn tìm chồng giống MC Quyền Linh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nữ kế toán lo ngại mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu

Khoảnh khắc cánh cửa trái tim mở ra, Quốc Hiệp mang bó hoa tặng bạn gái, còn Huỳnh Thị Sáu đáp lại bằng chai nước mắm do chính tay cô làm. Món quà của cô khiến trường quay bật cười khi MC Quyền Linh hài hước: "Trời ơi, mới gặp mà tặng nước mắm là tình yêu đậm đà rồi đó".

Trong cuộc trò chuyện, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Quốc Hiệp gây bất ngờ với câu "thả thính": "Nhìn em giống như tiệm chụp hình vậy, nhìn là anh muốn lấy ngay", khiến cô gái cười ngại ngùng. Anh cũng đặt vấn đề mong bạn gái về miền Tây sinh sống nếu họ kết hôn. Về phía mình, nữ kế toán sẵn sàng về miền Tây nếu tình cảm đủ lớn, nhưng mong bạn trai có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Quốc Hiệp cho biết hiện ở quê chỉ còn mẹ, anh đã có nhà cửa ổn định. Khi bạn gái lo ngại về mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, anh trấn an rằng mẹ rất hiền, và nếu có vấn đề xảy ra, anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi trao đổi để tìm cách giải quyết hợp lý.

Trong khoảnh khắc nắm tay, Quốc Hiệp bày tỏ anh mong tìm được người phù hợp để tiến tới hôn nhân. "Anh hy vọng em cho anh cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau", anh nói. Huỳnh Thị Sáu đáp lại với sự chân thành, cho biết cô yêu mến miền Tây và hy vọng mối quan hệ sẽ phát triển tốt đẹp.

Hai MC nhận xét Quốc Hiệp và Huỳnh Thị Sáu là mảnh ghép phù hợp với nhau vì có nhiều điểm tương đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuối chương trình, sau khi trò chuyện và suy nghĩ, cả hai đã cùng đặt tay lên nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của hai MC, cả Quốc Hiệp và Huỳnh Thị Sáu đã cùng bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu. Hai MC vui mừng nhận xét họ rất đẹp đôi và gửi lời chúc sớm có tin vui.