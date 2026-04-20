Hai lỗ trên điện thoại Galaxy dùng để làm gì?

Mặc dù cả hai lỗ có kích thước giống nhau, nhưng chức năng của chúng lại hoàn toàn khác biệt. Một lỗ là micro, trong khi còn lại là lỗ thông hơi. Tính năng này không chỉ xuất hiện trên dòng Galaxy S26 mà còn có mặt trên các dòng điện thoại Galaxy cao cấp khác của Samsung, như Galaxy S25.

Trong khi đó, một số mẫu điện thoại Galaxy cũ hơn lại có thiết kế khác biệt. Chẳng hạn như Galaxy S23, nơi mà lỗ micro thứ hai và lỗ thông hơi nằm ở phía dưới, trong khi các dòng Galaxy S22 và S21 cũng chỉ có hai lỗ dành riêng cho micro.

Lý do điện thoại Galaxy phải có nhiều lỗ nhỏ

Được biết, Samsung đã thiết kế nhiều lỗ trên điện thoại Galaxy nhằm mục đích khử tiếng ồn và tăng khả năng chống nước. Micrô giúp giảm tiếng ồn, trong khi lỗ thông hơi cân bằng áp suất để bảo vệ lớp chống nước. Công nghệ này sử dụng một lớp màng tương tự như Gore-Tex để ngăn nước xâm nhập, đồng thời cũng hỗ trợ khả năng thoáng khí cho thiết bị.

Vấn đề trong thiết kế lỗ nhỏ mới từ Samsung chính là chúng có thể gây nhầm lẫn cho người dùng vì rất khó để phân biệt lỗ nào là micro, còn lỗ nào để thông hơi. Thông thường, lỗ bên phải là lỗ thông hơi, trong khi lỗ bên trái là micro. Nhưng để xác nhận chính xác, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng trực tuyến của Samsung cho từng kiểu điện thoại cụ thể.

Một chi tiết khác mà người dùng cũng nên biết chính là việc sử dụng ốp lưng điện thoại cũng cần được chú ý, vì một chiếc ốp lưng không vừa vặn có thể che phủ các lỗ này, dẫn đến việc micro hoạt động kém hiệu quả và làm giảm chất lượng cuộc gọi.

Ngoài Samsung, một số hãng điện thoại khác cũng trang bị nhiều lỗ xung quanh thân máy, thậm chí bao gồm cả lỗ micro thứ ba ở phía dưới khung máy, như trường hợp của Pixel 9 Pro. Thiết kế này của Pixel 9 Pro giúp cải thiện khả năng khử nhiễu, trong đó lỗ micro dưới tập trung thu giọng nói của người dùng, trong khi các lỗ khác thu âm thanh xung quanh để nâng cao độ rõ nét của âm thanh trong các cuộc gọi.