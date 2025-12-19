Hai mẹo đơn giản giúp tăng tốc internet trên điện thoại Android

Tuy nhiên, không ít người dùng đã gặp phải tình trạng kết nối internet chậm chạp khi tải trang web, xem video trực tuyến hay mở ứng dụng. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng trong những tình huống khẩn cấp, như khi cần lên máy bay với vé điện tử hoặc theo dõi radar trong cơn bão.

Chỉ vài thao tác đơn giản có thể giúp đẩy nhanh tốc độ kết nối internet cho điện thoại Android ẢNH: TECHRADAR

Điện thoại Android được trang bị nhiều công cụ và thủ thuật giúp cải thiện tốc độ kết nối. Dưới đây là hai cách đơn giản mà người dùng có thể thực hiện để tăng tốc độ internet trên thiết bị của mình.

Kiểm tra chế độ máy bay

Đầu tiên, hãy đảm bảo chế độ máy bay không được bật, vì chế độ này sẽ tắt tất cả các kết nối internet. Nếu gặp sự cố về kết nối, hãy thử bật chế độ máy bay trong vài giây rồi tắt đi. Điều này sẽ giúp điện thoại tìm kiếm kết nối mới từ trạm phát sóng di động tốt nhất, từ đó cải thiện tốc độ internet.

Việc khởi động lại mạng cũng là một cách hiệu quả để khắc phục sự cố kết nối. Người dùng có thể thử tắt và bật lại Wi-Fi hoặc mạng di động để thiết bị kết nối lại với mạng.

Xóa bộ nhớ đệm

Khi sử dụng ứng dụng hoặc truy cập trang web, thiết bị Android sẽ lưu trữ dữ liệu vào bộ nhớ đệm của hệ thống. Tuy nhiên, theo thời gian, dữ liệu này có thể tích tụ và làm chậm thiết bị. Để giải phóng dung lượng và cải thiện tốc độ internet, người dùng nên xóa bộ nhớ đệm. Họ có thể thực hiện điều này thông qua trình duyệt internet hoặc vào phần cài đặt ứng dụng để xóa bộ nhớ đệm của từng ứng dụng.

Bằng cách thực hiện những bước đơn giản này, người dùng có thể cải thiện đáng kể tốc độ internet trên điện thoại Android của mình, giúp trải nghiệm trực tuyến trở nên mượt mà hơn.