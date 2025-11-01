Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Mẹo đơn giản giúp cải thiện tín hiệu điện thoại ngay lập tức

Kiến Văn
Kiến Văn
01/11/2025 08:18 GMT+7

Việc gặp phải tình trạng tín hiệu điện thoại yếu là một vấn đề phổ biến và gây không ít phiền toái cho người dùng.

Không gì khó chịu hơn khi người dùng cố gắng thực hiện cuộc gọi hoặc tìm kiếm thông tin mà lại bị gián đoạn bởi tín hiệu kém, ngay cả khi đã đăng ký gói dữ liệu không giới hạn. Nhiều người dùng am hiểu công nghệ đã tìm ra những cách khắc phục hiệu quả, từ việc điều chỉnh phần mềm đến thay đổi cách cầm nắm điện thoại.

Mẹo đơn giản giúp cải thiện tín hiệu điện thoại ngay lập tức - Ảnh 1.

Có một số cách khác nhau mà người dùng có thể áp dụng để tăng cường tín hiệu điện thoại

ẢNH: CNET

Trước khi tiến hành các điều chỉnh phức tạp, người dùng nên thử những giải pháp vật lý đơn giản. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng pin điện thoại được sạc đầy, vì việc tìm kiếm tín hiệu tiêu tốn năng lượng. Nếu điện thoại có ốp lưng, hãy tháo ra vì ăng-ten bên trong có thể bị cản trở bởi vật liệu không phù hợp hoặc bụi bẩn.

Ngoài ra, hãy di chuyển về phía tháp di động gần nhất hoặc đến những khu vực cao ráo, thoáng đãng để cải thiện tín hiệu. Tránh xa các vật cản, đặc biệt là kim loại dày. Nếu có thể, hãy ra ngoài hoặc đứng gần cửa sổ.

Cải thiện tín hiệu điện thoại qua phần mềm hệ thống

Nếu các biện pháp vật lý không hiệu quả, người dùng có thể kiểm tra cài đặt phần mềm. Đầu tiên, hãy xem tính năng gọi qua Wi-Fi đã được bật chưa. Nếu đang ở nơi có Wi-Fi mạnh, tính năng này có thể giúp người dùng thực hiện cuộc gọi mà không cần kết nối di động. Một mẹo đơn giản để làm mới tín hiệu là bật và tắt chế độ máy bay, giúp điện thoại ngắt kết nối với tín hiệu hiện tại và tìm kiếm tín hiệu mạnh hơn. Nếu cần, người dùng cũng có thể thử tắt và bật lại thẻ SIM trong cài đặt mạng di động.

Cuối cùng, nếu mọi cách trên đều không hiệu quả, hãy thử khởi động lại điện thoại hoặc kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào không. Việc cập nhật phần mềm thường xuyên sẽ giúp tối ưu hóa chức năng của điện thoại và khởi động lại sẽ xóa dữ liệu rác, làm mới kết nối.

Với những mẹo trên, hy vọng người dùng sẽ khắc phục được tình trạng tín hiệu điện thoại yếu và tận hưởng trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Tin liên quan

Cách tối ưu hóa vùng phủ sóng tín hiệu Wi-Fi tại nhà

Cách tối ưu hóa vùng phủ sóng tín hiệu Wi-Fi tại nhà

Trong thời đại mà mọi người cần kết nối internet, việc có tín hiệu Wi-Fi đáng tin cậy là điều bắt buộc. Mặc dù vậy, đăng ký dịch vụ Wi-Fi tốc độ cao không đảm bảo có kết nối nhanh.

Khám phá thêm chủ đề

điện thoại Tín hiệu Mạng di động cập nhật phần mềm chế độ máy bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận