Mẹo đơn giản giúp cải thiện tín hiệu điện thoại ngay lập tức

Không gì khó chịu hơn khi người dùng cố gắng thực hiện cuộc gọi hoặc tìm kiếm thông tin mà lại bị gián đoạn bởi tín hiệu kém, ngay cả khi đã đăng ký gói dữ liệu không giới hạn. Nhiều người dùng am hiểu công nghệ đã tìm ra những cách khắc phục hiệu quả, từ việc điều chỉnh phần mềm đến thay đổi cách cầm nắm điện thoại.

Có một số cách khác nhau mà người dùng có thể áp dụng để tăng cường tín hiệu điện thoại ẢNH: CNET

Trước khi tiến hành các điều chỉnh phức tạp, người dùng nên thử những giải pháp vật lý đơn giản. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng pin điện thoại được sạc đầy, vì việc tìm kiếm tín hiệu tiêu tốn năng lượng. Nếu điện thoại có ốp lưng, hãy tháo ra vì ăng-ten bên trong có thể bị cản trở bởi vật liệu không phù hợp hoặc bụi bẩn.

Ngoài ra, hãy di chuyển về phía tháp di động gần nhất hoặc đến những khu vực cao ráo, thoáng đãng để cải thiện tín hiệu. Tránh xa các vật cản, đặc biệt là kim loại dày. Nếu có thể, hãy ra ngoài hoặc đứng gần cửa sổ.

Cải thiện tín hiệu điện thoại qua phần mềm hệ thống

Nếu các biện pháp vật lý không hiệu quả, người dùng có thể kiểm tra cài đặt phần mềm. Đầu tiên, hãy xem tính năng gọi qua Wi-Fi đã được bật chưa. Nếu đang ở nơi có Wi-Fi mạnh, tính năng này có thể giúp người dùng thực hiện cuộc gọi mà không cần kết nối di động. Một mẹo đơn giản để làm mới tín hiệu là bật và tắt chế độ máy bay, giúp điện thoại ngắt kết nối với tín hiệu hiện tại và tìm kiếm tín hiệu mạnh hơn. Nếu cần, người dùng cũng có thể thử tắt và bật lại thẻ SIM trong cài đặt mạng di động.

Cuối cùng, nếu mọi cách trên đều không hiệu quả, hãy thử khởi động lại điện thoại hoặc kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào không. Việc cập nhật phần mềm thường xuyên sẽ giúp tối ưu hóa chức năng của điện thoại và khởi động lại sẽ xóa dữ liệu rác, làm mới kết nối.

Với những mẹo trên, hy vọng người dùng sẽ khắc phục được tình trạng tín hiệu điện thoại yếu và tận hưởng trải nghiệm sử dụng tốt hơn.