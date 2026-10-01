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    Thời sự

    Hai nam sinh tử vong khi tắm thác ở xã biên giới Quảng Trị

    Bá Cường
    Bá Cường
    Hai nam sinh ở xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) trong lúc đi tắm thác trên địa bàn đã không may bị đuối nước và tử vong.

    Tối 1.10, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nam sinh tử vong thương tâm.

    Hai nam sinh ở xã biên giới Quảng Trị tử vong do đi tắm thác- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nam sinh mất tích khi đi tắm thác

    ẢNH: UBND XÃ LAO BẢO

    Trước đó, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, hai nam sinh là Đ.Đ.H và T.G.H (cùng 16 tuổi, ở thôn Làng Vây, xã Lao Bảo) đến tắm ở khu vực thác Ồ Ồ trên địa bàn. Trong lúc tắm, cả hai không may bị dòng nước cuốn mất tích.

    Nắm được thông tin, UBND xã Lao Bảo đã huy động các lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm hai nam sinh. Đến 17 giờ cùng ngày, đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh. 

    Hiện tại, thi thể của 2 nam sinh đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

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