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    Giáo dục

    Nam sinh bị bạo hành gãy xương mũi, nhà trường đề nghị công an vào cuộc

    Hoàng Bình
    Hoàng Bình
    Một nam sinh lớp 12 ở Lâm Đồng bị bạn cùng trường bạo hành trong nhà vệ sinh, dẫn đến gãy xương cánh mũi trái và một số tổn thương khác.

    Ngày 30.9, lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu tại xã Nhân Cơ, Lâm Đồng) xác nhận nhà trường đang phối hợp cơ quan công an làm rõ vụ một nam sinh bị bạn cùng trường bạo hành, phải nhập viện.

    Theo lãnh đạo nhà trường, ngay sau khi nắm thông tin, trường đã phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lãnh đạo trường và giáo viên chủ nhiệm cũng đến bệnh viện thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe nam sinh bị bạo hành.

    Nam sinh bị bạo hành gãy xương mũi, nhà trường đề nghị công an vào cuộc- Ảnh 1.

    Học sinh bị bạn đánh trong nhà vệ sinh của một trường học ở Lâm Đồng

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, nam sinh S. (lớp 12B8) đánh bạn cùng khối tên T. Vụ việc xảy ra tại khu vực nhà vệ sinh nam của Trường THPT Phạm Văn Đồng.

    Sau khi bị đánh, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.

    Kết quả kiểm tra ban đầu tại Trung tâm y tế Đắk R’lấp (Lâm Đồng) cho thấy T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái.

    Trao đổi qua điện thoại, người thân T. cho biết hiện đang đưa nam sinh này đến TP.HCM để điều trị.

    Trước đó, tối cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip liên quan vụ việc.

    Theo nội dung clip, một nam sinh mặc áo trắng liên tục đấm, thúc gối vào đầu nam sinh mặc áo xanh. Trong lúc bị đánh, nam sinh áo xanh chỉ biết ôm đầu chịu trận.

    Thời điểm xảy ra vụ việc, một số nam sinh có mặt và chứng kiến. Tuy nhiên, mãi về sau mới có người đến can ngăn.

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