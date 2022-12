Hai nam thanh niên mê game rủ nhau cướp xe ôm công nghệ

Thêm 7 bị can bị bắt trong vụ án 'chuyến bay giải cứu'. Chủ nhà hàng bị “ngâm” tiền, đại diện Loship nói do lỗi sự cố nghiêm trọng. Vụ Anh ngữ Apax Leaders Biên Hòa bị tố chiếm dụng vốn: Chuyển công an giải quyết. Khởi tố 3 bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ của Phan Sào Nam. Lầu Năm Góc công bố máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider …Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 4.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.