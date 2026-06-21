Hai ngành của trường Việt Nam vào top 100 thế giới, cao hơn nhiều ĐH Mỹ, Úc

Khuôn viên ĐH Kinh tế TP.HCM, ngôi trường có ngành top 100 thế giới ở bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu theo ngành năm học 2026-2027 ẢNH: FANPAGE UEH

Vượt lên nhiều cái tên danh tiếng

Tổ chức U.S. News & World Report (viết tắt US News) tại Mỹ hôm 16.6 công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu theo ngành năm học 2026-2027, song song với bảng xếp hạng chung. Trong số 51 ngành được đánh giá, Việt Nam có tổng cộng 16 trường tham gia ở 15 ngành, với tổng cộng 44 lần được xếp hạng - bởi một trường có thể góp mặt trong nhiều ngành khác nhau.

Cụ thể, ĐH Duy Tân ở Đà Nẵng và Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở TP.HCM cùng giữ vị trí số 1 Việt Nam về số ngành được xếp hạng, ở mức 11. Xếp thứ ba là ĐH Bách khoa Hà Nội với 5 ngành được xếp hạng, trong khi 10 ĐH, trường ĐH khác chỉ có một ngành vào top thế giới.

Nhưng nếu xét về trường có thứ hạng cao nhất, ngành kinh doanh, kinh tế của ĐH Kinh tế TP.HCM lại dẫn đầu ở vị trí thứ 62 thế giới trong tổng số 400 trường góp mặt. Thành tích này cao hơn một số ĐH nổi danh như Texas tại Austin (xếp thứ 63), British Columbia (66), Imperial College London (74), Quốc gia Úc (76), Công nghệ Nayang (Singapore, 80) và Amsterdam (Hà Lan, 83)...

Xếp số 2 Việt Nam và cũng thuộc top 100 là ngành toán học ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng, với thứ hạng 92 - cao hơn nhiều cái tên danh tiếng như Kyoto (Nhật Bản, 94), Monash (Úc, 102), KU Leuven (Bỉ, 110), New South Wales (Úc, 11), Illinois Urbana ở Champaign (Mỹ, 117)...

Ngoài ra, còn 5 ngành của trường Việt Nam lọt vào top 200, trong đó có 4 ngành của ĐH Duy Tân và 1 ngành khác của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Mở rộng ra top 1.000, ngoài những cái tên nêu trên còn có nhiều ĐH và trường ĐH: Nguyễn Tất Thành, Công nghệ TP.HCM, Y dược TP.HCM, Y Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Cần Thơ và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Các ĐH và trường ĐH: Bách khoa TP.HCM, Đà Nẵng, Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Công nghiệp TP.HCM cùng Công nghệ kỹ thuật TP.HCM thì chỉ có những ngành nằm ngoài top 1.000.

Phương pháp xếp hạng ra sao?

US News thông tin đã dùng một phương pháp riêng để xếp hạng các trường ĐH theo ngành học, dựa trên phân tích dữ liệu do Tập đoàn Clarivate (Anh) - đơn vị sở hữu Web of Science và InCites - cung cấp. Để được xếp hạng, các trường ĐH trước nhất phải đạt từ ngưỡng tối thiểu trở lên về số bài báo khoa học được duyệt đăng trong giai đoạn 2019-2023. Số lượng này tùy thuộc vào từng lĩnh vực, dao động từ 200-250.

Sau đó, ở mỗi ngành học US News cũng sử dụng những tiêu chí xếp hạng khác nhau, trong đó nhóm ngành khoa học xã hội chuyên sâu với nhóm ngành khoa học tự nhiên chuyên sâu được đánh giá dựa trên 10 tiêu chí, còn các nhóm khác căn cứ thứ hạng dựa trên 11-12 tiêu chí.

Riêng với nhóm ngành nghệ thuật và nhân văn, tiêu chí về uy tín nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới có trọng số cao hơn tiêu chí về số lượng công bố khoa học và những chỉ số liên quan - đối lập so với cách xếp hạng ở các lĩnh vực khác. Điều này xuất phát từ đặc thù nghiên cứu của nhóm này có nhiều điểm khác biệt so với nhóm khoa học tự nhiên, theo US News.

Cuối cùng, từ sự kết hợp giữa z-score (điểm chuẩn hóa) và trọng số của từng tiêu chí, US News tính điểm cụ thể của mỗi trường ở từng lĩnh vực và dựa vào con số này để xếp hạng các trường. "Cách tính này sẽ đưa điểm số về thang từ 0 tới 100, trong đó trường có thành tích cao nhất nhận điểm tối đa là 100", tổ chức này thông tin, cho biết thêm một số trường có thể được xếp đồng hạng.

Ở quy mô toàn cầu, ba vị trí dẫn đầu ngành kinh doanh, kinh tế theo bảng xếp hạng của US News là Harvard, Stanford và MIT - tất cả đều là những đại diện tới từ Mỹ. Còn ở lĩnh vực toán học, Stanford, Princeton (Mỹ) và Oxford (Anh) lần lượt chiếm ba vị trí đầu.

US News bắt đầu xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH và trường phổ thông ở Mỹ từ năm 1983. Đến năm 2014, US News lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu với 500 đại diện từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ và phát triển số lượng lên hàng ngàn đơn vị như hiện nay.