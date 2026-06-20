Hai trường y Việt Nam vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu của Mỹ

Khuôn viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, đơn vị mới ra mắt ở bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu của Mỹ ẢNH: FANPAGE UMP

Nối dài tụt bậc trong bảng xếp hạng ĐH

Tổ chức U.S. News & World Report (viết tắt US News) tại Mỹ hôm 16.6 công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu năm học 2026-2027. Kỳ xếp hạng này Việt Nam ghi nhận có 11 đại diện xuất hiện, cao nhất trước đến nay và tăng thêm 4 trường so với năm học trước, bao gồm Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Phần lớn các đại diện mới ra mắt ở vị trí trung bình, trong đó Y Hà Nội thuộc top 1.000, Y dược TP.HCM và Văn Lang vào top 2.000 còn Công nghiệp TP.HCM ở top 2.230 trong số 2.250 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng từ 105 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Riêng ĐH Huế năm nay vắng mặt, nối tiếp động thái của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM hai năm trước đó. Song, một trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM là Bách khoa TP.HCM vẫn góp mặt ở vị trí thứ 2.155 thế giới, giảm 438 bậc so với năm trước và cũng là bước lùi sâu nhất trong xu hướng giảm chung của các trường Việt.

Năm nay, dẫn đầu Việt Nam tiếp tục là ĐH Duy Tân tại Đà Nẵng, đứng thứ 394 thế giới và giảm 106 bậc so với năm trước - lần đầu tiên tụt hạng từ khi góp mặt. Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở TP.HCM vẫn giữ vị trí số 2 nhưng rơi 232 bậc và xuống vị trí 615. Trong top 1.000 còn có Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ở TP.HCM, cũng giảm 39 hạng và đứng thứ 849.

Bước lùi nhẹ nhất thuộc về ĐH Bách khoa Hà Nội, chỉ giảm 5 bậc xuống vị trí 1.808. Trong khi đó, hai ĐH địa phương là Cần Thơ và Đà Nẵng lần lượt rơi 29 và 115 bậc, xuống hạng 2.116 và 1.152 thế giới.

Xu hướng tụt hạng của các trường Việt trên bảng xếp hạng của US News bắt đầu từ kỳ xếp hạng năm học trước, khi hầu hết đều giảm, chỉ duy nhất ĐH Duy Tân thăng hạng. Đến năm nay, Việt Nam không còn trường nào cải thiện được thứ hạng của mình.

Bảng xếp hạng của US News còn ghi nhận sự hiện diện của 5 ĐH Việt Nam khác, tuy nhiên chưa cấp thứ hạng vì chưa thỏa đủ tiêu chí. Đó là Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Hà Nội) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội).

Tuy vậy, nếu tính riêng bảng xếp hạng ĐH theo nhóm ngành, Kinh tế TP.HCM xếp thứ 62 thế giới về kinh tế, kinh doanh, trong khi ngành khoa học cây trồng và động vật học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam giữ vị trí 663. Ở nhóm ngành kỹ thuật, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn cùng Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM lần lượt xếp thứ 381, 1.366 và 1.456 toàn cầu.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có thêm một nhóm ngành nữa được xếp hạng là khoa học máy tính, ở vị trí thứ 715.

Phương pháp xếp hạng ra sao?

Theo US News, những cơ sở giáo dục ĐH phải có tối thiểu 1.250 bài báo được xuất bản từ năm 2020 đến 2024 trên các tạp chí khoa học để được xếp hạng. Các trường được đánh giá dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu do tập đoàn Clarivate (Anh) - đơn vị sở hữu Web of Science và InCites - cung cấp. Quá trình phân tích sẽ dựa trên 13 tiêu chí chia thành 3 nhóm là định lượng, trắc lượng thư mục và khoa học xuất sắc.

Một số tiêu chí có thể kể tới là uy tín nghiên cứu trên thế giới, uy tín nghiên cứu ở khu vực, số lượng công bố khoa học vào nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất (cùng chiếm tỷ trọng 12,5%), số công bố khoa học, tỷ lệ phần trăm công bố vào nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất, ảnh hưởng của trích dẫn được chuẩn hóa (cùng chiếm 10%)...

"Phương pháp xếp hạng của chúng tôi tập trung vào sứ mệnh nghiên cứu và tầm ảnh hưởng học thuật của mỗi trường, qua đó giúp người học xác định các trường đang thực sự dẫn đầu trong việc tạo ra tri thức mới trên phạm vi toàn cầu", tiến sĩ LaMont Jones, thư ký tòa soạn mảng giáo dục tại US News, nhận định.

Trong số 2.250 cơ sở giáo dục ĐH được tổ chức US News xếp hạng, có 409 trường đến từ Trung Quốc và con số này hơn hẳn số trường của Mỹ (275). Ba quốc gia xếp sau cũng đông ĐH được xếp hạng là Ấn Độ (123), Anh (93), Nhật Bản (86). Tuy nhiên ở top 10 ĐH tốt nhất toàn cầu, Trung Quốc mới có một đại diện xuất hiện là Thanh Hoa, vị trí thứ 6. Xếp sau là Anh với 2 đại diện.

Ngược lại Mỹ có 6 cái tên xuất hiện, trong đó có 3 trường chiếm vị trí đầu là Harvard, MIT và Stanford.

US News bắt đầu xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH và trường phổ thông ở Mỹ từ năm 1983. Đến năm 2014, US News lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất toàn cầu với 500 đại diện từ 49 quốc gia, vùng lãnh thổ và phát triển số lượng lên hàng ngàn đơn vị như hiện nay.