Hai ngành y của trường Việt Nam vào bảng xếp hạng tốt nhất toàn cầu

Khuôn viên Trường ĐH Y dược TP.HCM, đơn vị vừa có cú thăng hạng ngoạn mục trên bảng xếp hạng ĐH thế giới theo lĩnh vực học thuật của ShanghaiRanking Consultancy ẢNH: FANPAGE UMP

Tổ chức ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc) hôm 15.9 công bố bảng xếp hạng ĐH thế giới theo lĩnh vực học thuật (GRAS) năm 2026. Việt Nam có 8 đại diện góp mặt, tất cả đều là các gương mặt cũ, gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Y Hà Nội, Trường Y dược TP.HCM và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Năm nay ShanghaiRanking Consultancy xếp hạng khoảng 2.000 trường ĐH đến từ 96 quốc gia, vùng lãnh thổ theo 57 ngành học, chia làm 5 nhóm là khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học sự sống, khoa học y khoa, khoa học xã hội. Các cơ sở giáo dục Việt Nam có tổng cộng 18 lượt xếp hạng ở 11 ngành, tập trung nhiều nhất trong nhóm kỹ thuật. Tuy vậy, thành tích thứ hạng cao nhất lại thuộc về ngành tài chính của ĐH Kinh tế TP.HCM, ở vị trí 101-150.

Còn lại, tất cả các lượt xếp hạng khác của trường Việt đều nằm ngoài top 200 thế giới.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm vắng bóng, Việt Nam lại có đại diện xuất hiện ở lĩnh vực khoa học sự sống là Học viện Nông nghiệp Việt Nam - ngôi trường từng có mặt ở nhóm này vào năm 2023. Ngược lại, đây cũng là năm đầu nước ta không có bất kỳ trường ĐH nào lọt vào lĩnh vực khoa học tự nhiên sau nhiều năm góp mặt, khi cả Duy Tân và Tôn Đức Thắng đều rời bảng xếp hạng các ngành toán học và khoa học trái đất.

Tổng cộng, 9 ngành đào tạo của Việt Nam đã bị loại khỏi bảng GRAS 2026.

Nhìn chung, Duy Tân, Tôn Đức Thắng và Kinh tế TP.HCM đều có xu hướng tụt hạng ngành đào tạo so với năm ngoái, trong khi ngành y tế công cộng của Y Hà Nội và Y dược TP.HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam tăng hạng, khi ngành này ở cả hai trường cùng lên nhóm 201-300. Riêng Y dược TP.HCM có cú tăng ngoạn mục nhất, khi leo ít nhất 101 bậc lên vị trí hiện tại.

Trong khi đó, cả Bách khoa Hà Nội và Quốc gia Hà Nội đều duy trì thứ hạng năm trước.

Theo ShanghaiRanking Consultancy, phương pháp xếp hạng GRAS 2026 được dựa trên 5 nhóm tiêu chí, gồm giảng viên đẳng cấp thế giới, sản phẩm đầu ra đẳng cấp thế giới, nghiên cứu chất lượng cao, tác động của nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Dữ liệu dùng để xếp hạng dựa trên khảo sát do tổ chức này thực hiện với 1.560 giáo sư tới từ 100 ĐH hàng đầu tại 21 quốc gia, vùng lãnh thổ, kết hợp với thống kê do một số bên thứ 3 cung cấp.

Ở mỗi ngành, các tiêu chí xếp hạng sẽ có trọng số riêng để đảm bảo tính đặc thù của ngành.

Năm nay, các trường ĐH Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế khi dẫn đầu ở 27 ngành, trong khi Trung Quốc xếp liền kề khi có 22 ngành giữ vị trí số 1 thế giới. ĐH Harvard của Mỹ là trường có thành tích nổi bật nhất khi đứng đầu 11 ngành - còn Thanh Hoa (Trung Quốc) và MIT (Mỹ) chia nhau giữ vị trí thứ 2 và 3 với 7 và 5 ngành dẫn đầu toàn cầu. Còn nếu tính số lượt xếp hạng, Mỹ xuất hiện 4.119 lần, sau đó là Trung Quốc (4.077) và Anh (1.536).

ShanghaiRanking Consultancy là một trong số các tổ chức xếp hạng ĐH uy tín, nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của Times Higher Education và Quacquarelli Symonds (Anh). Tổ chức này đảm nhận việc công bố bảng xếp hạng ĐH thế giới theo lĩnh vực vào năm 2009, tới năm 2016 đổi tên thành GRAS như hiện tại.