Khuôn viên Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ ẢNH: MIT

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) có trụ sở ở Anh hôm 16.9 công bố bảng xếp hạng ĐH đào tạo MBA tốt nhất thế giới năm 2027 cùng các bảng xếp hạng thạc sĩ kinh doanh chuyên biệt ở các ngành: quản lý, tài chính, marketing, phân tích kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng.

Riêng ở bảng xếp hạng MBA, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) lần đầu tiên vượt ĐH Pennsylvania (Mỹ) để giữ ngôi đầu bảng trong hơn 420 cơ sở giáo dục từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong top 5, Harvard tiếp tục giữ vị trí thứ 2, Stanford và Cambridge lần lượt tăng 1 và 2 hạng lên vị trí số 3 và số 5, trong khi Pennsylvania rơi 3 bậc xuống hạng 4.

Dưới đây là danh sách 20 trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới năm 2027.

Nhìn chung, Mỹ tiếp tục áp đảo các vị trí đầu trong bảng xếp hạng MBA, với 4 trường trong top 4 và 11 trường nếu tính top 20. Tổng số trường Mỹ có chương trình MBA hàng đầu thế giới cũng tăng từ 124 lên 133.

Dữ liệu của QS cho thấy mức lương trung bình sau tốt nghiệp MBA tại Mỹ đã tăng lên 115.492 USD/năm (3 tỉ đồng) vào năm 2027, so với 110.286 USD (2,8 tỉ đồng) vào năm 2026.

Từ kết quả xếp hạng, ông Nunzio Quacquarelli, Chủ tịch QS, nhận định Mỹ tiếp tục giữ vị thế nổi bật trong khía cạnh đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, điểm mà các cơ sở giáo dục Mỹ đang kém hơn so với các đối thủ quốc tế, đặc biệt ở châu Âu, là lợi tức đầu tư (ROI, tức khả năng hoàn lại vốn so với chi phí đã bỏ ra), theo ông Quacquarelli.

Năm nay, Việt Nam tiếp tục có cơ sở lọt vào top thế giới là Trường ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV) ở Hưng Yên, nằm trong nhóm 251-300, thành tích tương tự năm trước. Trường này cũng đứng thứ 41 châu Á, tăng 2 bậc so với năm ngoái. Còn xét toàn bộ các bảng xếp hạng, 150 cơ sở giáo dục Mỹ góp mặt, tiếp theo là Anh với 42 cơ sở, Pháp với 35, Ấn Độ với 28, còn Canada và Tây Ban Nha cùng có 24 cơ sở.

Theo QS, việc xếp hạng các ĐH đào tạo MBA năm 2027 dựa trên 13 chỉ số, được chia làm 5 nhóm là khả năng tuyển dụng sau khi tốt nghiệp (40% trọng số), thành tựu của cựu người học (15%), giá trị nhận được tương xứng với chi phí (20%), tư duy lãnh đạo (15%) và tính đa dạng (10%). Dữ liệu được thu thập từ 3 cuộc khảo sát lần lượt với giới tuyển dụng, giới học thuật và với chính các trường.

QS là một trong 3 tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín với sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, bên cạnh bảng xếp hạng của Times Higher Education (Anh) và Shanghai Ranking Consultancy (Trung Quốc). QS bắt đầu xếp hạng ĐH từ năm 2004, một năm sau khi thế giới lần đầu có bảng xếp hạng ĐH toàn cầu công bố bởi ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) mà sau này do ShanghaiRanking Consultancy đảm nhận.