Hai nghệ sĩ 'hồi sinh', dàn 'anh trai chông gai' đối đầu sít sao ở chung kết

Nhờ ủng hộ từ khán giả, Toki Thành Thỏ và 14 Casper trở lại chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: NSX

Sau 5 công diễn, dàn Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức bước vào vòng chung kết. Trong tập phát sóng tối 3.10, 2 "anh tài" vốn bị loại từ trước là Toki Thành Thỏ và 14 Casper giành vé "hồi sinh" nhờ bình chọn của khán giả. Sau màn hội ngộ đầy cảm xúc, 24 "anh tài" lập thành 2 liên minh để đối đầu qua 3 vòng đấu ở chung kết: tiên phong, tiến công và đại chiến. Họ sẽ giành vị trí ra mắt về cho đội mình bằng cách đánh bại đối thủ ở các vòng đấu. Cuối cùng, sẽ có 17 "anh tài" được ra mắt trong Gia tộc anh tài toàn năng của mùa 2026.

Liên minh Khải hoàn được dẫn dắt bởi OSAD và Huỳnh Lập. Các thành viên còn lại gồm: Hà An Huy, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Hồ Đông Quan, Jun Phạm, Thơm Da LAB, Thái VG, It's Charles, Hoàng Rob và Hoàng Dũng ẢNH: NSX

Liên minh Kỳ tích do Thanh Duy và Mew Amazing làm thủ lĩnh, quy tụ các "anh tài": Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Cheng, 14 Casper, BB Trần, Duy Khánh, K.O, Thỏ DALAB, Thái Lê Minh Hiếu và Hoàng Tôn ẢNH: NSX

Huỳnh Lập - OSAD đối đầu Thanh Duy - Mew Amazing

Huỳnh Lập - OSAD kết hợp ăn ý trong Trốn tìm ẢNH: NSX

Liên minh của Huỳnh Lập - OSAD mở màn vòng đấu đầu tiên với tiết mục Trốn tìm với không gian bí ẩn, kể câu chuyện trào phúng về hành trình truy tìm nhau. Vì đây là sân khấu cuối cùng của dàn nghệ sĩ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, OSAD mong muốn họ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc được đứng cùng nhau trên sân khấu và "cháy" hết mình. Trong khi đó, Huỳnh Lập vượt qua áp lực về dòng nhạc không phải sở trường để cùng đồng đội hoàn thành màn trình diễn.

Thanh Duy - Mew Amazing giành chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết nhờ Bầu trời mới ẢNH: NSX

Tiếp nối, liên minh của Thanh Duy và Mew Amazing chiêu đãi khán giả tiết mục Bầu trời mới. Từ cảm giác "tốt nghiệp" khi hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đi đến chương cuối, hai thủ lĩnh xây dựng câu chuyện về một người trẻ đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Tiết mục giúp họ giành chiến thắng đầu tiên, giành 2 vị trí ra mắt trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Câu chuyện gia đình, quê hương gây xúc động

14 Casper, Thỏ, Cheng, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh và Thanh Duy (từ trái sang) hòa giọng xúc động trong Em tôi ẢNH: NSX

Ở vòng này, hai liên minh cạnh tranh nhau ở tiết mục thiên về vocal (giọng hát).

Liên minh Kỳ tích mang đến Em tôi, toàn bộ phần sáng tác mới được viết bởi 14 Casper, góp phần đáng kể vào việc hoàn thiện màu sắc âm nhạc của sân khấu. Tiết mục được xây dựng từ hình ảnh những người lính đang làm nhiệm vụ, bất ngờ nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ. Phần thể hiện của 6 "anh tài" lấy đi nước mắt của nhiều khán giả với câu chuyện cảm động về sự hy sinh, những nỗi đau, mất mát của con người trước thiên tai.

It's Charles, Thơm, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ và Thái VG (từ trái sang) kể những chuyện xúc động qua bữa cơm nhà ẢNH: NSX

Đối đầu với Em tôi là tiết mục Cơm nhà từ liên minh Khải hoàn. Họ kể câu chuyện gần gũi, xúc động về gia đình, về những bữa cơm bình dị mà khó quên qua giọng hát cảm xúc, nội lực. Bên cạnh câu chuyện được dàn "anh tài" chia sẻ, NSƯT Lê Thiện xuất hiện trong tiết mục, gửi gắm đầy xúc động: "Tổ quốc là mẹ, mà mẹ cũng là tổ quốc. Điều hạnh phúc nhất đối với một người mẹ là được đón các con từ mọi nơi trở về".

Kết thúc trận đấu, hai liên minh nhận điểm bình chọn sít sao từ khán giả. Cuối cùng, Cơm nhà của liên minh Khải hoàn giành chiến thắng khi chỉ hơn đối thủ 10 điểm.

Cục diện sau hai vòng đấu

Mew Amazing, Trịnh Thăng Bình, BB Trần... trong 60 năm cuộc đời ẢNH: NSX

Màn tranh tài này chứng kiến hai liên minh cạnh tranh nhau ở mảng perform (trình diễn).

Liên minh Kỳ tích mang đến sân khấu 60 năm cuộc đời. Tiết mục khiến khán giả thích thú với giai điệu vui tươi, đậm yếu tố giải trí nhưng cũng gửi gắm thông điệp sâu sắc về cách sống, nhìn nhận cuộc đời. Khép lại tiết mục, Thái Lê Minh Hiếu nhắn nhủ: "Các bạn hãy sống hết mình vì đam mê của mình, hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, để có thể sau này khi về già sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì".

Hoàng Dũng, Jun Phạm, Hà An Huy... trình diễn Tóc ngắn nhằm tôn vinh phụ nữ, phá bỏ định kiến giới ẢNH: NSX

Trong khi đó, liên minh Khải hoàn khuấy động không khí với tiết mục Tóc ngắn. Sân khấu gây ấn tượng với khán giả bởi sự sôi động, rực rỡ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Không chỉ làm mới ca khúc quen thuộc, dàn "anh tài" còn gửi gắm thông điệp về sự độc bản, tự tin và quyền được là chính mình của mỗi phụ nữ, đồng thời đặt vấn đề về những định kiến giới trong cách con người ăn mặc, thể hiện bản thân.

Cuối vòng đấu, tiết mục Tóc ngắn giành 1.680 điểm, giúp liên minh Khải hoàn thắng ở lượt đấu perform.

Phần đầu của chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với việc liên minh Khải hoàn giành 4 vị trí trong Gia tộc anh tài toàn năng, trong khi liên minh Kỳ tích nắm 2 vị trí.