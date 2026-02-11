Hai ngôi sao Hàn Quốc bị gắn mác 'mỹ nhân không ai dám cưới'

Naver đưa tin ngày 10.2, cộng đồng trực tuyến DC Inside mới đây đã thực hiện một cuộc khảo sát, yêu cầu người dùng bình chọn ngôi sao mà họ cho rằng sẽ khó sống chung nhất nếu trở thành vợ hoặc chồng. Cuộc thăm dò thu hút hơn 22.000 lượt bình chọn và nhanh chóng gây chú ý bởi kết quả gây tranh cãi. Nằm trong danh sách là Goo Hye Sun và Han So Hee, hai mỹ nhân xứ Hàn nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình và tài năng mà còn bởi những lùm xùm tình ái được công chúng quan tâm.

Ồn ào đời tư khiến hình ảnh hoen ố

Goo Hye Sun đứng vị trí số 1 với gần 5.000 phiếu bầu, chiếm khoảng 23% tổng số lượt bình chọn. Xếp ngay sau là nghệ sĩ hài kiêm MC Park Na Rae với 4.526 phiếu, tương đương 21%. Han So Hee cũng góp mặt trong top 5, trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Dù có hình tượng trong sáng và học vấn nổi bật nhưng Goo Hye Sun vẫn khiến công chúng dè dặt vì cuộc tình ồn ào với chồng cũ Ảnh: Instagram kookoo900

Naver mô tả Goo Hye Sun là nữ diễn viên sở hữu hình ảnh hiền lành, trong sáng cùng trí tuệ nổi bật. Cô vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ và tốt nghiệp Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Với nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Goo Hye Sun còn được biết đến là người có khối tài sản đáng kể, trong đó có một tòa nhà ở vị trí đắc địa.

Tuy nhiên, đời sống tình cảm nhiều sóng gió của cô đã để lại dấu ấn tiêu cực trong mắt công chúng. Năm 2016, Goo Hye Sun kết hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun, nhưng cặp đôi từng được yêu mến này đã ly hôn vào năm 2019 trong bối cảnh đầy tranh cãi. Trong quá trình chia tay, Goo Hye Sun công khai cáo buộc chồng trẻ ngoại tình và thờ ơ về mặt cảm xúc. Dù vậy, sau đó Dispatch công bố nhiều bằng chứng cho thấy Ahn Jae Hyun không phải người có lỗi, đồng thời khắc họa Goo Hye Sun là người ghen tuông và đòi hỏi quá mức trong suốt 5 năm hôn nhân.

Hệ quả là làn sóng dư luận đảo chiều mạnh mẽ. Nữ diễn viên nổi tiếng qua bộ phim Vườn sao băng hứng chịu nhiều chỉ trích gay gắt, thậm chí bị gán cho danh xưng "nữ hoàng chiêu trò" bởi những hành động bị cho là thái quá và khó hiểu.

Trong khi đó, Han So Hee được biết đến với vẻ đẹp cá tính, nổi loạn và thường được gọi là "Song Hye Kyo thế hệ mới". Sinh năm 1994, cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Tên tuổi của Han So Hee bùng nổ vào năm 2020 sau vai diễn "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân, giúp cô được mệnh danh là "kẻ thứ ba xinh đẹp nhất màn ảnh Hàn".

Bê bối tình cảm khiến hình ảnh của Han So Hee lao dốc, đánh mất thiện cảm từ công chúng Ảnh: Instagram xeesoxee

Tuy nhiên, hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng sụp đổ sau bê bối tình cảm liên quan đến nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Han So Hee bị cáo buộc vướng vào mối quan hệ "yêu đương chồng chéo", bắt đầu chuyện tình mới khi chưa dứt hẳn mối quan hệ cũ, đồng thời bị cho là can thiệp vào mối quan hệ giữa lúc Ryu Jun Yeol và nữ diễn viên Hyeri vẫn đang yêu nhau.

Ban đầu phủ nhận, nhưng sau đó Han So Hee đã xóa các phát ngôn và thừa nhận: "Tôi xin lỗi. Tính cách của tôi khá bốc đồng". Vụ việc khiến hình ảnh của cô tổn hại nghiêm trọng. Nữ diễn viên mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, trong khi truyền thông Hàn Quốc nhận định cô đã "tự tay nhấn nút hủy hoại sự nghiệp".

Chưa dừng lại ở đó, Han So Hee còn tiết lộ mẹ cô từng liên quan đến các vụ lừa đảo, buộc nữ diễn viên phải công khai tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm cho các khoản nợ của mẹ. Tính cách xốc nổi cùng hoàn cảnh gia đình phức tạp càng khiến công chúng củng cố quan điểm rằng cô không phù hợp để kết hôn.

Park Na Rae - người xếp thứ 2 trong cuộc khảo sát, cũng đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì nhiều bê bối khác nhau, bao gồm cáo buộc trốn thuế. Một số quản lý cũ còn tố cô có hành vi bắt nạt tại nơi làm việc, quấy rối tình dục, kê đơn thuốc trái phép và chậm thanh toán thù lao. Hiện tại, nữ nghệ sĩ đã tạm dừng mọi hoạt động.

Từng là nghệ sĩ hàng đầu xứ Hàn, Park Na Rae đang phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì "liên hoàn scandal" Ảnh: Instagram narae.park1025

Dù chỉ phản ánh quan điểm chủ quan của cộng đồng mạng, cuộc khảo sát này cho thấy những ồn ào đời tư có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến hình ảnh của người nổi tiếng, đặc biệt khi các vấn đề liên quan đến hôn nhân và các mối quan hệ lâu dài luôn được công chúng Hàn Quốc nhìn nhận dưới lăng kính khắt khe.