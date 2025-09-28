Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
(thực hiện)
28/09/2025 08:28 GMT+7

Tại khu vực sân bay Long Thành (Đồng Nai) giai đoạn 2 chưa thi công rộng hàng ngàn héc ta mọc đầy những cây nho rừng, trở thành điểm đến mưu sinh của một số người lao động nghèo.

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, thuộc xã Long Thành (trước là xã Bình Sơn, H.Long Thành, Đồng Nai)

ẢNH: H.K

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Ông Dương Ngọc Út, nhà ở xã Ngãi Giao (TP.HCM, trước đây thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu) cách sân bay Long Thành khoảng 40 km, cũng tìm tới đây hái nho mưu sinh cùng người cháu

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Theo những người hái nho, tại khu vực sân bay Long Thành có nhiều vườn rẫy người dân bỏ hoang từ trước khi giải phóng mặt bằng, do đó nho rừng mọc lên và sinh sôi mà không bị ai chặt bỏ

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Ông Hoàng Em cho biết hôm nào may mắn là thu về cả tạ (100 kg) nho, bán được hơn 1 triệu đồng

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Vào hạ, cây nho bắt đầu ra bông, đơm trái, khoảng tháng 8 - 10 là thời gian trái chín, lúc này người dân sẽ đi thu hoạch

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 6.

Diện tích chưa xây dựng sau nhiều năm cây thấp và bụi rậm phát triển mạnh, tạo nên mảng xanh um tùm, rậm rạp như rừng

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 7.

Thành quả của chú cháu ông Dương Ngọc Út sau một một buổi rong ruổi, phía sau là dự án sân bay Long Thành đang xây dựng. Hôm nay hai chú cháu kiếm được khoảng 600.000 đồng. Ông Út cho biết đợi một tuần sau nho chín rộ, ông lại tìm tới để hái

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 8.

Bên trong những lùm cây rậm rạp này có những khu vực mọc rất nhiều nho rừng

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 9.

Ông Hoàng Em (ở xã Long Thành, Đồng Nai) có "thâm niên" đi hái nho rừng 10 năm

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 10.

Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành chỉ xây dựng trên diện tích 2.319 ha, phần còn lại thuộc giai đoạn 2

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 11.

Sau một buổi hái nho rừng, ông Hoàng Em tìm được hơn 50 kg; thấy trời chuyển mưa, ông vội vã trở về

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 12.

Việc thu hoạch khá vất vả vì nho mọc ở những nơi rất rậm rạp và khó thấy, phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập như rắn rít, ong…

ẢNH: LÊ LÂM

Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành - Ảnh 13.

Nho rừng hái được ở khu vực quanh sân bay Long Thành được thương lái mua với giá từ 20.000 - 50.000 đồng/kg. Nho rừng sau khi làm sạch, ngâm với đường phèn hoặc với rượu sẽ cho ra loại nước uống rất ngon, bổ dưỡng

ẢNH: LÊ LÂM

Tin liên quan

Cấp thiết bảo tồn voi: Buôn làng vắng bóng voi

Cấp thiết bảo tồn voi: Buôn làng vắng bóng voi

Hàng chục năm trước, Tây nguyên là xứ sở voi nhà của Việt Nam. Gần như đến địa phương nào trên vùng đất này cũng dễ dàng bắt gặp từ một vài con đến cả đàn hàng chục voi đủng đỉnh đi giữa các buôn làng. Giờ đây, phải về các điểm du lịch Buôn Đôn, hồ Lắk (Đắk Lắk) mới thấy được voi.

Khám phá thêm chủ đề

nho rừng mưu sinh Sân bay Long Thành Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận