Hái nho rừng mưu sinh cạnh sân bay Long Thành

Tại khu vực sân bay Long Thành (Đồng Nai) giai đoạn 2 chưa thi công rộng hàng ngàn héc ta mọc đầy những cây nho rừng, trở thành điểm đến mưu sinh của một số người lao động nghèo.
Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, thuộc xã Long Thành (trước là xã Bình Sơn, H.Long Thành, Đồng Nai)
ẢNH: H.K
Ông Dương Ngọc Út, nhà ở xã Ngãi Giao (TP.HCM, trước đây thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu) cách sân bay Long Thành khoảng 40 km, cũng tìm tới đây hái nho mưu sinh cùng người cháu
ẢNH: LÊ LÂM
Theo những người hái nho, tại khu vực sân bay Long Thành có nhiều vườn rẫy người dân bỏ hoang từ trước khi giải phóng mặt bằng, do đó nho rừng mọc lên và sinh sôi mà không bị ai chặt bỏ
Ông Hoàng Em cho biết hôm nào may mắn là thu về cả tạ (100 kg) nho, bán được hơn 1 triệu đồng
Vào hạ, cây nho bắt đầu ra bông, đơm trái, khoảng tháng 8 - 10 là thời gian trái chín, lúc này người dân sẽ đi thu hoạch
Diện tích chưa xây dựng sau nhiều năm cây thấp và bụi rậm phát triển mạnh, tạo nên mảng xanh um tùm, rậm rạp như rừng
Thành quả của chú cháu ông Dương Ngọc Út sau một một buổi rong ruổi, phía sau là dự án sân bay Long Thành đang xây dựng. Hôm nay hai chú cháu kiếm được khoảng 600.000 đồng. Ông Út cho biết đợi một tuần sau nho chín rộ, ông lại tìm tới để hái
Bên trong những lùm cây rậm rạp này có những khu vực mọc rất nhiều nho rừng
Ông Hoàng Em (ở xã Long Thành, Đồng Nai) có "thâm niên" đi hái nho rừng 10 năm
Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành chỉ xây dựng trên diện tích 2.319 ha, phần còn lại thuộc giai đoạn 2
Sau một buổi hái nho rừng, ông Hoàng Em tìm được hơn 50 kg; thấy trời chuyển mưa, ông vội vã trở về
Việc thu hoạch khá vất vả vì nho mọc ở những nơi rất rậm rạp và khó thấy, phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập như rắn rít, ong…
Nho rừng hái được ở khu vực quanh sân bay Long Thành được thương lái mua với giá từ 20.000 - 50.000 đồng/kg. Nho rừng sau khi làm sạch, ngâm với đường phèn hoặc với rượu sẽ cho ra loại nước uống rất ngon, bổ dưỡng
Bình luận (0)