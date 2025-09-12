Hai nữ NSND gây sốt với ảnh thời trẻ

Trong ảnh, NSND Minh Hằng và NSND Lan Hương xuất hiện giản dị nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp thanh thoát, duyên dáng. Bức ảnh khiến nhiều người nhớ lại các chương trình trên màn ảnh nhỏ, sân khấu kịch mà hai nữ nghệ sĩ gạo cội thường xuyên tham gia.

Bức ảnh của NSND Lan Hương và NSND Minh Hằng cách đây gần 3 thập kỷ được chia sẻ trên các diễn đàn phim ẢNH: FBNV

Ngay khi bức ảnh được lan truyền, nhiều khán giả đã xuýt xoa, khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên của hai nữ nghệ sĩ. Có người còn dí dỏm nhận xét: "NSND Minh Hằng đẹp nhất là cái cổ 3 ngấn, còn chị Lan Hương thì trẻ không kém". Có khán giả khi nhìn bức ảnh này lại bồi hồi nhớ về những ngày cả gia đình quây quần trước chiếc ti vi đen trắng để xem Văn nghệ chủ nhật, hay phải chạy sang hàng xóm xem nhờ.

NSND Lan Hương ở hiện tại ẢNH: FBNV

NSND Lan Hương, sinh năm 1963, nổi tiếng từ khi còn nhỏ với vai bé Ngọc Hà trong phim Em bé Hà Nội (1974). Bà sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và truyền hình, với phong cách diễn tinh tế, giàu cảm xúc.

Được phong tặng danh hiệu NSND từ năm 2007, nữ nghệ sĩ thường gắn liền với những vai người mẹ, người phụ nữ nhiều tâm sự, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. NSND Lan Hương có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng là đạo diễn Tất Bình.

NSND Minh Hằng vẫn chăm chỉ với các vai diễn phim truyền hình gần đây ẢNH: FBNV

Trong khi đó, NSND Minh Hằng, sinh năm 1961 là gương mặt nổi bật của nhà hát Tuổi Trẻ từ những ngày đầu. Bà từng góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh như Người Hà Nội, Trò đời, Những nhân viên gương mẫu, Đấu trí… Nhưng có lẽ, khán giả nhớ đến NSND Minh Hằng nhiều nhất là qua hình ảnh "Táo bà" trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Minh Hằng sống một mình ở ngoại thành Hà Nội, ăn chay và chăm thú cưng. Bà từng thẳng thắn chia sẻ đã chuẩn bị sẵn mộ phần trên đồi cao, để nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì cũng được an nghỉ trong sự bình yên.