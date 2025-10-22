Hai ô tô tông nhau trên QL20 ở Lâm Đồng

Tối 22.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ hai ô tô tông nhau trên QL20, đoạn qua xã Di Linh (Lâm Đồng).

Ô tô BS 49A - 116.46 hư hỏng nặng sau vụ tai nạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, ô tô màu trắng BS 49A - 116.46 do ông Hoàng Quốc Hùng (54 tuổi, ở P.2 Bảo Lộc) điều khiển theo hướng từ xã Bảo Thuận đi xã Bảo Lâm 2.

Khi đến khúc cua tại Km150 trên QL20 (thuộc xã Di Linh), xe này bất ngờ lấn sang phần đường ở chiều ngược lại, dẫn đến va chạm với ô tô bán tải BS 49C - 066.32 do anh Nguyễn Thành Phát (25 tuổi, ở thôn 3, xã Liên Đầm Di Linh) cầm lái, di chuyển theo hướng ngược lại.

Hai ô tô tông nhau trên QL20, đoạn qua xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cú tông mạnh khiến xe bán tải bị văng sang lề phải, còn ô tô màu trắng quay đầu, lao sang bên lề đối diện mới dừng lại, tránh được một vụ va chạm tiếp theo với xe khác đang đi tới.

Hậu quả, cả hai xe bị hư hỏng nặng, trong đó ô tô 49A - 116.46 nổ bánh trước và biến dạng phần đầu bên tài. Rất may, vụ tai nạn giữa hai ô tô không gây thương vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ hai ô tô tông nhau trên QL20, lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.