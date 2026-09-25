Hai phim ngắn CJ được đề cử tại LHP quốc tế Singapore 2026

Ngày 25.9, ban tổ chứcLiên hoan phim quốc tế Singapore (SGIFF) 2026 công bố danh sách phim tham dự, trong đó có Những ngày xanh thẳm (tên tiếng Anh: Blue days) của đạo diễn Vũ Trung Đức và Lạch cạch (Through the cracks) của đạo diễn Lê Hoàng. Cả hai cùng tranh tài tại hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á. Hai tác phẩm nằm trong số 5 phim được hỗ trợ sản xuất từ Dự án phim ngắn CJ 2025.

Đây không phải lần đầu các phim từ dự án này xuất hiện tại những liên hoan phim quốc tế. Trước đó, Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân nhận đề cử Phim ngắn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim Toronto.

Đạo diễn Vũ Trung Đức và đạo diễn Lê Hoàng (2 người đầu tiên từ trái qua) là hai trong năm đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ mùa 6 năm 2025 ẢNH: CGV





Dấu ấn từ Dự án phim ngắn CJ vươn ra quốc tế

Dài 14 phút, phim ngắn Lạch cạch xoay quanh một người đàn ông bất ngờ nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong đầu ngay trước ngày cưới. Âm thanh ngày một rõ khiến anh hoang mang, nghi hoặc và buộc phải đối diện với những điều đã cố che giấu. Phim có sự tham gia của diễn viên Nguyễn Sỹ Hậu, người từng góp mặt trong phim Quán Kỳ Nam; diễn viên Bảo Định, từng đóng vai Sửu trong phim Tử chiến trên không và diễn viên Thiên Tú của phim Hộ linh tráng sĩ.

Đạo diễn Lê Hoàng cho biết anh dùng tiếng động như một cách biểu đạt trạng thái bất an và những lệch chuẩn trong tâm lý nhân vật.

Trong khi đó, Những ngày xanh thẳm dài 20 phút, xoay quanh hai thiếu niên trong những năm tháng đầu đời nhiều biến động. Cả hai tìm cách tránh những kẻ bắt nạt ở trường, đồng thời dần chạm đến một câu chuyện bị chôn vùi trong quá khứ.

Theo đạo diễn Vũ Trung Đức, bộ phim xuất phát từ những cảm nhận của anh về tuổi trẻ, thời điểm con người chưa hiểu hết thế giới nhưng đã bắt đầu nghĩ về tương lai.

“Quá khứ vừa là một ơn huệ nuôi nấng, vừa là một lời nguyền của tiếc nuối”, đạo diễn chia sẻ.

Hai phim ngắn Những ngày xanh thẳm và Lạch cạch tranh tài tại SGIFF 2026 Ảnh: CGV

Tại SGIFF 2026, hai phim của CJ nằm trong danh sách 24 tác phẩm của hạng mục Phim ngắn Đông Nam Á. Các giải thưởng của hạng mục gồm Phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Diễn xuất xuất sắc...

Đáng chú ý, Những ngày xanh thẳm và Lạch cạch sẽ có World Premiere tại liên hoan phim.

Trước đó, nhiều phim của các đạo diễn từng tham gia Dự án phim ngắn CJ cũng được chọn vào các liên hoan quốc tế, trong đó có tác phẩm của Phạm Ngọc Lân tại Berlin, Phạm Thiên Ân tại Cannes, Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy tại Venice, Dương Diệu Linh tại Busan.

Dự án phim ngắn CJ do CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam tổ chức từ năm 2018. Theo ban tổ chức, sau 7 mùa, chương trình đã hỗ trợ sản xuất 35 phim ngắn của 37 đạo diễn trẻ.

Liên hoan phim quốc tế Singapore được tổ chức từ năm 1987. Sự kiện lần thứ 37 diễn ra từ ngày 21.10 đến 1.11.2026.