Hai phim Việt 'đấu' 10 phim ngoại trong tháng 8

Đáng chú ý có Oppenheimer, phim tiểu sử của nhà biên kịch kiêm đạo diễn nổi tiếng Christopher Nolan, với cách nhìn mới về nhân vật Robert Oppenheimer, người được biết đến với biệt danh "cha đẻ của bom nguyên tử", từng ám ảnh nhân loại trong Thế chiến 2, dự kiến sẽ đến với màn ảnh Việt vào ngày 11.8. Những lo ngại về nguy cơ chiến tranh thế giới liên quan đến vũ khí hạt nhân là động lực để đạo diễn Nolan cho ra đời bộ phim. Lịch chiếu ban đầu của Oppenheimer tại VN là 21.7, nhưng đã bị dời lại do những vấn đề nhạy cảm từ nhân vật lịch sử này khiến thời gian duyệt kéo dài hơn từ hội đồng thẩm định và phân loại phim quốc gia.



Poster phim Oppenheimer, Bên trong vỏ kén vàng CGV

Phim châu Á nổi bật có Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục, chiếu từ 4.8, với diễn xuất của 3 ngôi sao: Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành, Lưu Thanh Vân. Phim có những màn "lật mặt" bất ngờ trong câu chuyện về tình nghĩa anh em vốn là đặc thù trong các dòng phim hành động của Hồng Kông qua các thử thách, đấu trí với nhiều phân cảnh bắn súng và rượt đuổi nghẹt thở.

Phim Việt Bên trong vỏ kén vàng từng đoạt giải Camera Vàng (Caméra d'Or) dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2023 của Phạm Thiên Ân sẽ ra rạp vào 11.8. Tác phẩm có thời lượng 177 phút, xoay quanh nhân vật Thiện (Lê Phong Vũ đóng) và hành trình đưa hài cốt chị dâu về quê sau một tai nạn xe máy, đồng thời chăm sóc cho người cháu 5 tuổi tên Đạo. Trong chuyến đi tìm anh trai, cha của Đạo, Thiện đối diện với quá khứ, suy tư về cuộc đời, đức tin và lẽ sống. Phim hài - hành động Kẻ ẩn danh của đạo diễn Trần Trọng Dần với diễn xuất của Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa, Quốc Trường sẽ chiếu vào 25.8.

Ngoài ra còn có các phim: Ước nguyện 10 năm (The Last 10 Years); Chắc anh đồng ý (Maybe I Do); Blue Whale - Thử thách Cá voi xanh: Trò chơi kết liễu (ra rạp 4.8); Gọi hồn quỷ dữ (Talk to Me); The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng; Gran Tirismo - Tay đua cự phách (11.8); Blue Beetle (18.8); Shin - cậu bé bút chì: Đại chiến siêu năng lực (25.8).