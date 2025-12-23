Hải Phòng: 7 người ngộ độc methanol do uống rượu ngâm thảo dược

Sở Y tế Hải Phòng vừa công bố kết quả xác minh ban đầu vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng xảy ra tại P.Tứ Minh (Hải Phòng), khiến 7 người bị ngộ độc methanol, trong đó có một trường hợp tử vong.

Một bệnh nhân đang được điều trị do ngộ độc methanol ẢNH: T.Đ

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tối 16.12, tại nhà riêng của ông C.N.Ch (khu dân cư Đại An, P.Tứ Minh) có 11 người cùng tham dự bữa ăn. Thực đơn gồm nhiều món như canh rươi, xôi xéo, thịt bò chiên, thịt chó và rượu ngâm thảo dược.

Trong bữa ăn, có 7 người uống hết khoảng 5 lít rượu ngâm thảo dược; 4 người còn lại không uống.

Sau cuộc nhậu, cả 7 người uống rượu trên đều xuất hiện các triệu chứng bất thường, phải đưa đến Bệnh viện đa khoa Hải Dương (Hải Phòng) cấp cứu.

Đến rạng sáng 18.12, ông Đ.N.H (44 tuổi, quê Quảng Ninh), một trong những người uống rượu, được phát hiện tử vong; 6 người còn lại lần lượt được đưa đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng thở nhanh, nghi ngộ độc nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 6 bệnh nhân đều có methanol trong máu với nồng độ cao, dao động từ 44,6 đến 256,9 mg/dL. Mẫu rượu được gia đình mang tới cơ quan y tế kiểm nghiệm cũng phát hiện hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép, trong khi nồng độ ethanol rất thấp.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, người cung cấp rượu trong bữa ăn khai nhận rượu do một người quen mang từ Thái Nguyên về, được ngâm cùng nhiều loại thảo dược như ba kích, sâm cau, nhục thung dung, đỗ trọng…

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 20.12, sức khỏe của 6 bệnh nhân đang điều trị đã có tiến triển tích cực, trong đó 4 người đã không còn phải lọc máu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở Y tế Hải Phòng đã đề nghị Công an Hải Phòng, Sở Y tế Thái Nguyên và các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, truy xuất nguồn gốc rượu; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm ngăn chặn nguy cơ ngộ độc tương tự trong cộng đồng.