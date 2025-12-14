Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hải Phòng: Bắt giam tài xế tông CSGT

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/12/2025 12:52 GMT+7

Công an TP.Hải Phòng đã bắt tạm giam đối tượng điều khiển mô tô tông vào thiếu tá CSGT khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, gây thương tích, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 14.12, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết các đơn vị chức năng đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Bắt giam tài xế tông CSGT- Ảnh 1.

Phạm Trọng H. bị bắt giữ sau khi gây ra vụ việc

ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, tối 6.12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đường phố và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng, cán bộ Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng), đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Thành Đông) thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô lao thẳng vào chân, gây thương tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhận được thông tin, đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng và Công an P.Thành Đông khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự kiên quyết và dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Phạm Trọng H. (35 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, TP.Hải Phòng). Cơ quan công an xác định, để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng đã cố tình điều khiển phương tiện tông vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hiện Công an P.Thành Đông phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định bắt tạm giam Phạm Trọng H. để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà

Người đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải từng nhốt công an xã trong nhà

Ngoài vụ cố tình đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải vì xin bỏ qua vi phạm không được, Đặng Từ Thịnh từng nhốt cán bộ công an xã trong nhà vì bị kiểm tra khi lái xe ba bánh tự chế ra đường.

Công an P.Thành Đông Công an TP.Hải Phòng CSGT
