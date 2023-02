Hải Phòng: Bắt nhóm chém nạn nhân đứt lìa hai ngón tay

Ngày 3.2, thượng tá Vũ Văn Cường, Trưởng công an Q.Ngô Quyền (Công an TP.Hải Phòng), cho biết Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngô Quyền đã bắt 2 nghi phạm dùng hung khí chém trọng thương anh Phát.

Anh Nguyễn Quang Phát đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng GIANG LINH

Trước đó, vào 21 giờ 30 ngày 29.1, tại khu vực sân bóng Arsenal (khu vực bờ mương Cầu Tre, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), anh Nguyễn Quang Phát đang cùng nhóm bạn đá bóng thì có một nhóm thanh thiếu niên đi trên 5 - 6 xe máy mang theo đao, kiếm, mã tấu lao vào truy sát.

Anh Phát chỉ kịp đưa tay đỡ nhát chém chí mạng vào ngang bụng khiến 2 ngón tay của bàn tay trái bị đứt lìa và đùi trái bị thương ở phần mềm dài gần 15 cm.

Ôm bàn tay bị chém, nạn nhân vội chạy vào khu vực nhà vệ sinh của sân bóng, chốt cửa lại ẩn nấp. Không phá được cửa, nhóm côn đồ mang hung khí lên xe máy bỏ đi.

Thấy Phát bị truy sát, nhóm bạn đã vào can và đưa Phát đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Theo anh Phát, trước đó, vào tối 26.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), anh Phát đi chơi cùng nhóm bạn trên đường Đà Nẵng (Q.Ngô Quyền) có gặp một nhóm thanh niên đứng bên đường, hai bên có nhìn nhau, không nói gì.



Tối hôm sau (27.1), có 1 người dùng tài khoản Facebook L.C nhắn tin cho Phát hỏi: "Hôm qua mày nhìn tao ở cuối đường Đà Nẵng à?".

Phát nhắn lại: "???". Sau đó, chủ tài khoản Facebook nói trên liên tục gửi tin nhắn thoại chửi bới đe dọa Phát.

Ngày 28 và 29.1, chủ tài khoản Facebook L.C hẹn Phát ra nói chuyện, bắt xin lỗi nhưng nạn nhân không ra với lý do không quen biết hay mâu thuẫn với đối tượng này.

Đến 21 giờ 30 ngày 29.1, khi Phát và nhóm bạn đang đá bóng thì xảy ra vụ việc như nêu trên.

Ngay trong đêm, người nhà nạn nhân và công an đã bắt giữ được nghi phạm tên L.C (16 tuổi, trú tại xã An Đồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng). L.C khai nhận là chủ tài khoản Facebook L.C và là người nhắn tin đe dọa anh Phát. Tuy nhiên, đối tượng này khai mình không chém anh Phát mà là bạn của L.C mướn đồng bọn chém.

Căn cứ vào hình ảnh camera an ninh tại sân bóng, lời khai của các bên liên quan, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngô Quyền đã xác minh, truy bắt được 2 nghi phạm trực tiếp chém trọng thương anh Phát.

Vụ án này đang được Công an Hải Phòng tiếp tục điều tra.