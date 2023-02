Hải Phòng: Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm bắn chết bạn gái tại nhà riêng

Ngày 3.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã Trần Hoàng Hiếu (38 tuổi). Hiếu trú tại số 34A/128 An Đà, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng); nơi ở hiện tại là thôn Vân Tra, xã An Đồng, H.An Dương (TP.Hải Phòng).

Quyết định truy nã Trần Hoàng Hiếu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng GIANG LINH

Theo điều tra, khoảng 7 giờ 30 ngày 24.10.2022, tại nhà riêng ở thôn Vân Tra, xã An Đồng (H.An Dương), Hiếu dùng súng bắn chết bạn gái là chị L.T.L.D (30 tuổi, trú tại P.Trại Chuối, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Sau khi gây án, Hiếu nhắn tin cho mẹ đẻ là bà H.T.T.H (62 tuổi, trú tại P.Đằng Giang, Q.Quyền, TP.Hải Phòng) trước khi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đầu giờ chiều cùng ngày, bà H. đến nhà con trai thì phát hiện chị D. nằm chết trên giường trong phòng ngủ tầng 2 với nhiều vết máu.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng nhanh chóng xác định Trần Hoàng Hiếu là hung thủ đã nổ súng bắn chết chị D.

Công an TP.Hải Phòng thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng (số 4 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) theo các số điện thoại: 0225.3895874 hoặc 0913.878.881.