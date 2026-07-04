Hải Phòng cấm biển, bắn pháo hiệu báo bão số 1 (bão Maysak)

Lệnh cấm được áp dụng từ 16h00 ngày 3.7, đối với các phương tiện vận tải hành khách, tàu du lịch, tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản ra khơi; đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh tại các khu vực ven biển, cửa sông và ngoài khơi cho đến khi bão tan.

Bảo đảm an toàn cho du khách dịp cuối tuần

Do bão đổ bộ vào thứ 7, chủ nhật, tại đảo Cát Bà, toàn bộ du khách đã được bố trí chỗ nghỉ an toàn. Khu vực Đồ Sơn hiện có hơn 500 khách lưu trú - đã được hỗ trợ nơi nghỉ ngơi, đồng thời được tuyên truyền không tham gia các hoạt động giải trí sát bờ biển.

Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng triển khai các biện pháp phòng, chống bão Maysak Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng

Ông Trần Văn Quân, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã chủ trì hội nghị trực tuyến khẩn cấp với các địa bàn xung yếu gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải và chỉ đạo các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động của phương tiện trên biển, kiên quyết không để người dân ở lại trong vùng nguy hiểm.

Sẵn sàng phương án di dời cư dân ở vùng xung yếu

Tại P.Đồ Sơn, phương án di dời cư dân đã sẵn sàng kích hoạt với kế hoạch sơ tán 324 hộ dân (942 nhân khẩu) tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp hoặc có nguy cơ sạt lở cao. Toàn bộ 594 khách du lịch, bao gồm 110 khách quốc tế đang lưu trú trên địa bàn, cũng nằm trong danh sách sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu. Các cơ sở lưu trú được lệnh cập nhật thông tin thời tiết liên tục để chủ động phương án bảo an cho khách hàng.

Tại xã Kiến Hải, công tác chuẩn bị "4 tại chỗ" đã được triển khai với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai gồm 271 người. Địa phương đã huy động 26 phương tiện cơ giới (máy xúc, xe tải, xe khách) phục vụ cứu nạn khi cần thiết. 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm, 1.600 bình nước cùng lượng lớn cọc tre, cát, bao tải và thiết bị y tế dự phòng đều đã được tập kết, bảo đảm hậu cần thông suốt trong mọi tình huống.

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã chỉ đạo các đồn biên phòng dọc tuyến biển, đảo tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, sẵn sàng phương án tìm kiếm cứu nạn.

Thành phố cũng duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư; đồng thời triển khai các tổ chốt canh gác, kiểm soát an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực nguy cơ sạt lở cao, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra.